Voormalig international dient Koeman van repliek: 'Hoef ik mij niets van aan te trekken'

Vincent Janssen heeft nog altijd geen spijt van zijn beslissing om te stoppen als international bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman was kritisch op het besluit, maar daar kan de spits van Royal Antwerp weinig mee.

Vlak voor de eerste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach kondigde Janssen zijn afscheid bij Oranje aan. De spits is 28 jaar oud, maar vindt het niet te vroeg om de deur dicht te trekken. “Ik snap dat mensen schrokken vanwege mijn leeftijd, maar uiteindelijk weet niemand wat er in mijn lichaam omgaat”, zegt de Nederlander tegenover de Gazet van Antwerpen. "Ik had meerdere redenen om tot dit besluit te komen.”

Op dit moment heeft Janssen 43 wedstrijden in de benen dit seizoen, waaronder een deelname aan het WK in Qatar. “De overvolle speelkalender is een van de redenen om te stoppen bij Oranje. Neem nu Ekkelenkamp en Vermeeren. Die gasten spelen na dit zware seizoen misschien nog een jeugd-EK. Hartstikke leuk voor hen, maar dan krijg je slechts een handvol vakantiedagen om te bekomen. Er wordt veel van een voetballer gevraagd en ik weet van mezelf dat ik die rustmomenten nodig heb om mij mentaal en fysiek weer op te laden voor het volgende seizoen.”

Koeman snapte het afscheid van spelers bij Oranje niet helemaal. “Ik denk dat veel mensen het niet zouden doen”, zei de bondscoach. “Als je naar de nationale ploeg komt, moet je trots zijn op je selectie. Dat moet je uitstralen. Als dat om eender welke reden niet het geval is, moet je thuisblijven.” Daar wilde Janssen nog wel wat over kwijt. “Iedereen mag zijn mening hebben, de bondscoach dus ook. Alleen hoef ik mij daar niets van aan te trekken. Er is iets van mij afgevallen. Ik ben opgelucht met mijn keuze.”