Guardiola wijst naar Ferdinand en wil maar één ding horen van de Manchester United-legende

Josep Guardiola mag zich opmaken voor zijn tweede Champions League-finale als hoofdtrainer van Manchester City. De eerste, twee jaar geleden tegen Chelsea, ging met 1-0 verloren. De volgende staat voor 10 juni op het programma, in Istanboel. Inter is dan de tegenstander. Het wordt geen eenvoudig karwei voor Manchester City, maar het vertrouwen is groot. Zeker na, maar ook al vóór de indrukwekkende zege op Real Madrid. Dat blijkt wel uit een reactie van Guardiola na afloop in de richting van Rio Ferdinand.

Manchester City had het in de heenwedstrijd tegen Real Madrid nog knap lastig. De Madrilenen openden in de eerste helft de score en waren in de tweede helft de bovenliggende partij, maar dankzij een treffer van Kevin de Bruyne reisde City toch nog met een goed resultaat terug naar Manchester. Op eigen veld was de formatie van Guardiola heer en meester. Dat zijn ploeg zóveel sterker zou zijn dan Real Madrid had de oefenmeester waarschijnlijk niet verwacht. Maar hij had er wél alle vertrouwen in dat City ging winnen en zich zou gaan plaatsen voor de finale.

Na het laatste fluitsignaal wees Guardiola naar Ferdinand, die op dat moment de wedstrijd analyseerde voor BT Sport, en riep: 'Ik zei het je, ik zei het je!'. Daarmee doelde de Spanjaard volgens Ferdinand op een appje dat de voormalig verdediger van onder meer Manchester United had ontvangen in de aanloop naar de return tussen Manchester City en Real Madrid. Ferdinand had Guardiola veel succes gewenst, waarop de coach had gereageerd dat City Real een paar jaar geleden al had verslagen en dat ze dat nu opnieuw zouden doen. Daar bleek niets aan gelogen: Manchester City won met 4-0.