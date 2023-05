Sébastien Haller maakte zaterdag op geweldige wijze een doelpunt in de galavoorstelling van Borussia Dortmund in de eerste helft tegen Borussia Mönchengladbach. De Franse aanvaller werkte een voorzet van Donyell Malen fraai binnen met de hak. De spits reageerde zelf echter opmerkelijk koeltjes na zijn wondergoal. Die is het terugkijken zéker waard!

😍 Weergaloze hakbal van Sébastien Haller!



🅰️ Donyell Malen 🔥 pic.twitter.com/NVxDtc62WI — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023