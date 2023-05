Harde kritiek op Ajax: 'Stelde het meest teleur van iedereen in Europa'

Ruud Gullit denkt dat het belangrijkste is dat de rust bij Ajax terugkeert in de top van de organisatie. Alleen dan kunnen de Amsterdammers snel weer tot grote hoogte stijgen.

“Aanhaken is sportief en financieel noodzakelijk. Belangrijk wordt dat de rust terugkeert bij Ajax, en daarvoor moet het goed zitten in de top. Lukt dat niet, dan kan je onmogelijk verwachten dat het op lagere niveaus binnen de club wel florissant gaat”, schrijft de oud-international in zijn column in De Telegraaf.

“Ajax stelde het meest teleur van iedereen in Europa. Zo’n seizoen kan en mag er eens tussen zitten, hoe moeilijk ze dit ook kunnen accepteren in Amsterdam”, vond Gullit. “Maar het is AC Milan overkomen in Italië en Liverpool voor de komst van Jürgen Klopp in Engeland en Manchester United is lang weggeweest na het vertrek van Sir Alex Ferguson. Het overkomt de beste clubs van de wereld. Alleen lig je dan direct veel meer onder vuur dan welke andere club ook in je land omdat je nu eenmaal de grootste bent en de rijkste historie hebt.”

Toch was er Europees gezien nog genoeg om trots over te zijn als Nederland. “De middelen zijn niet onbeperkt zoals in Engeland, Spanje, Duitsland of Italië. AZ en Feyenoord kwamen wat gogme en geduld tekort om te overleven tegen West Ham en AS Roma”, zag Gullit, die denkt dat er meer inzit. “Maar wij kunnen moeilijk wachten in een wedstrijd, omdat we in Nederland altijd van balbezit willen uitgaan. Iedereen in ons land wil de bal en denkt zonder bal geen kans te maken. Met wat geduld en gogme moet je op de juiste momenten toeslaan. Wat AZ tegen de Engelsen is overkomen, was niet nodig geweest. En dat geldt ook voor Feyenoord, hoewel AS Roma vorig seizoen in de finale van de Conference League Arne Slot en zijn ploeg ook te slim af was. Pik het op als leermoment.”