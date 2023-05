Hattrick Giroud laat Milan weer een beetje lachen op pijnlijke avond Nuytinck

AC Milan heeft de kater van de Champions League-uitschakeling zaterdagavond overtuigend van zich afgespeeld. In het eigen San Siro werd het reeds gedegradeerde Sampdoria, mede dankzij een hattrick van Olivier Giroud, met 5-1 afgedroogd.

Milan verloor afgelopen week het 'uitduel' met Inter met 1-0 in de halve finale van de Champions League. Omdat een week eerder ook de heenwedstrijd al met 2-0 verloren was gegaan, greep de ploeg van trainer Stefano Pioli daarmee naast plaatsing voor de finale van de Champions League, waarin de stadgenoot het nu mag opnemen tegen Manchester City. In de competitie moet Milan bovendien nog hopen op een klein wonder wil het volgend seizoen opnieuw actief zijn in het miljardenbal.

Zaterdagavond deed het in ieder geval wat het moest doen tegen het reeds gedegradeerde Sampdoria. Rafael Leão zorgde al binnen tien minuten voor de 1-0. Oudgediende Fabio Quagliarella scoorde daarna nog wel tegen, en kwam daarmee in een aantal fraaie lijstjes te staan. Daarna was het echter de beurt aan Giroud. Nog binnen het half uur zorgde hij voor een 3-1 ruststand. In de tweede helft tilden Brahim Díaz en opnieuw Giroud de score verder op naar een klinkende 5-1 zege.

Door de ruime overwinning komt nummer vijf Milan op 64 punten, eentje minder dan nummer vier SS Lazio en twee minder dan Inter. Beide concurrenten hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. Na dit weekend staan er nog twee speelronden op het programma in de Serie A. Als de volgorde op de ranglijst niet verandert, speelt Milan volgend seizoen in de Europa League.