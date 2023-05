Henk ten Cate keert terug in voetballerij met nieuwe trainersfunctie

Henk ten Cate is de nieuwe assistent-bondscoach van Suriname, zo wordt bevestigd in een persbericht. De 68-jarige trainer maakt zo zijn terugkeer in de voetballerij; hij zat zonder werk sinds zijn vertrek bij Al-Wahda in oktober 2021. Ten Cate wordt de assistent van Aron Winter.

Ten Cate, zoon van een Surinaamse moeder, liet in het verleden al doorschemeren aan Winter dat hij bereid zou zijn om hem te helpen, indien Winter bondscoach van Suriname zou worden. In september 2022 werd Winter daadwerkelijk aangesteld als bondscoach van Natio.

Ten Cate zegt bijzonder blij te zijn met zijn nieuwe functie. "Ik stond altijd klaar om iets voor Suriname te betekenen. Met de rest van de staf hoop ik met Suriname de Gold Cup en het WK in 2026 te bereiken." Hij benadrukt de assistent te zijn van Winter en dus mee te gaan met de spel- en zienswijze van Winter. De twee andere assistenten zijn Ryan Koolwijk en Roberto Godeken.

Om Suriname naar de Gold Cup te kunnen loodsen, moet eerst worden afgerekend met Puerto Rico en vervolgens met de winnaar van het duel tussen Martinique en Saint Lucia. De Gold Cup vindt tussen 24 juni en 16 juli plaats. De grootste Surinaamse droom is uiteraard kwalificatie voor het WK 2026.