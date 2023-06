Gold Cup-droom Winter en Suriname vroegtijdig ten einde na misser Te Vrede van elf meter

Het Suriname van bondscoach Aron Winter en diens assistent Henk ten Cate is er niet in geslaagd de groepsfase van de Gold Cup te bereiken. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Puerto Rico werd de ploeg, met een aantal bekende namen met een verleden in de Eredivisie, na strafschoppen uitgeschakeld in de voorronde. Mitchell te Vrede miste de beslissende penalty.

De nederlaag betekent een tegenvallend resultaat voor bondscoach Winter, die zich ten doel had gesteld de groepsfase van het toernooi door te komen. Het hoofdtoernooi van de Gold Cup, een toernooi voor landen uit Noord-Amerka, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, wordt echter helemaal niet bereikt. Het toernooi wordt tussen 24 juni en 16 juli gespeeld in Canada en de Verenigde Staten. Dat laatste land is ook titelverdediger; Team USA won de Gold Cup in 2021.

Winter trad aan met tal van bekende namen, waaronder doelman Werner Hahn, verdediger Navajo Bakboord, middenvelders Kenneth Paal en Tjaronn Chery en aanvallers Sheraldo Becker, Diego Biseswar en dus Te Vrede. Daarnaast kwamen onder meer Kelvin Leerdam, Yanic Wildschut en Florian Jozefzoon als invallers binnen de lijnen. Jozefzoon, speler van RKC Waalwijk, was de enige huidige Eredisie-speler die speeltijd kreeg.

Nadat de wedstrijd in een 0-0 spel was geëindigd, moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. De Puerto Ricanen misten hun tweede inzet (Jaden Servania), maar trokken toch aan het langste eind. Shaquille Pinas (ex-ADO Den Haag) slaagde er namelijk niet in om de derde Surinaamse poging in een doelpunt om te zetten. Toen ook de vierde inzet, van Te Vrede, werd gekeerd door de Puerto Ricaanse doelman Sebastián Cutler werd gekeerd, schoot Gerald Díaz de beslissende 3-4 binnen.