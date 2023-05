Heracles-supporters zijn niet blij met vliegtuigje en hangen spandoek bij Asito

De harde kern van Heracles Almelo heeft zijn onvrede kenbaar gemaakt over de vliegtuigactie van hoofdsponsor Asito. Afgelopen zondag vloog boven de stadions van FC Emmen, Go Ahead Eagles en Excelsior een vliegtuigje met de tekst 'Tot snel op Erve Asito'.

De ludieke actie is verkeerd gevallen bij een deel van de aanhang van de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Dat hebben de supporters met een spandoek duidelijk gemaakt. Het spandoek is dinsdagavond opgehangen bij het bedrijfspand van Asito in Almelo.

"Na erve ter land, nu ook in de lucht. Enkel commercieel belang en hebzucht. Wij zijn Heracles. Niet alleen Asito!", is op het spandoek gekalkt.

Heracles Almelo stelde kortgeleden het ticket voor de Eredivisie veilig en doet door de mindere reeks van PEC Zwolle nu ook volop mee om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs veroverden 79 punten in 36 wedstrijden. Het doelsaldo is licht in het voordeel van Heracles (+56 om +53).