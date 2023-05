Bij SC Heerenveen is er eigenlijk niks te beleven. Dat is de conclusie die getrokken worden na een nieuw doelpuntloos gelijkspel in het Abe Lenstra Stadion. In de FCUpdate Podcast bespraken host Stan Timmerman en de Friese redacteur Nathan Sprey de staat van de club. "Je raakt de seizoenskaarten aan de straatstenen niet kwijt. Je mag soms zelfs gratis iemand meenemen", aldus de Fries.

