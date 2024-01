Drama voor Heerenveen en Andries Noppert: pak slaag in Rotterdam

Excelsior heeft vrijdagavond bij de hervatting van de Eredivisie een gemakkelijke zege geboekt op een tegenvallend SC Heerenveen. In een wedstrijd waarin de Friezen geen moment konden imponeren wonnen de Kralingers simpel met 3-0. Voor Excelsior was Troy Parrot de belangrijkste man, met een assist en een doelpunt. Bij de thuisploeg maakte Kik Pierie na maandenlang blessureleed zijn rentree.



Bij de hervatting van de Eredivisie ging Excelsior op jacht naar de eerste overwinning sinds 1 oktober 2023 en op zoek naar eerherstel na de bekernederlaag tegen het één nivaeu lager spelende FC Groningen. SC Heerenveen trainer Kees van Wonderen moest vooral voorin puzzelen, aangezien de Friezen veel spitsen misten. Zo was de Roemeense aanwinst Ion Nicolaescu afwezig wegens een buikblessure, waarvoor hij behandeld wordt in Madrid. Gelegenheidsspits Pelle van Amersfoort begon op de bank en daardoor startte middenvelder Luuk Brouwers in de spits, afgewisseld oor Osame Sahraoui.

In het ijskoude Van Donge & De Roo Stadion stadion kwam de wedstrijd moeilijk op gang. Beide teams speelden vooral om geen tegendoelpunt te krijgen en gevaar voor beide doelen was spaarzaam in de beginfase. Maar bij de eerste de beste doelpoging was het meteen raak. Spits Troy Parrot week in de achttiende minuut uit naar links en zette laag voor op vleugelaanvaller Osmane Driouech. De speler met een Heerenveen verleden plaatste de bal vervolgens makkelijk in de verre hoek: 1-0.

Bij de tweede doelpoging van de wedstrijd, zes minuten later, was het meteen weer raak. Deze keer ging er een groot misverstand aan SC Heerenveen zijde aan vooraf. Vleugelspeler Patrik Wålemark speelde de bal naar back Denzel Hall. Hall dacht echter dat de bal bedoeld was voor keeper Andries Noppert en liet de bal lopen. Maar achter hem stond Parrott klaar om dat cadeautje uit te pakken en dat deed de spits door de bal onder Noppert in het doel te schuiven: 2-0. Vlak daarna werd het bijna 3-0, maar inzetten van Sven van Beek (richting eigen doel) en Parrott belandden op de paal en de rebound van Kenzo Goudmijn ging ruim over. Daarmee bleef het bij 2-0, wat tevens de ruststand was.

Na rust was er aanvankelijk een heel ander Heerenveen te zien, maar de Friese dadendrang stokte snel. Excelsior nam het initiatief snel weer in handen en dat resulteerde in de 63e minuut in een nieuwe treffer. Keeper Noppert probeerde een corner weg te stompen, maar raakte de bal maar half waarna de bal voor de voeten van Kostas Lamprou viel. Voor de Griek was het daarna een koud kunstje om de bal in het verlaten doel te werken: 3-0.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld en dat bleek ook zo te zijn. Heerenveen drong niet echt meer aan en kwam niet verder dan een kopbal van Sahraoui in de handen van Stijn van Gassel. Excelsior had nog wel wat mogelijkheden maar slaagde er niet in om een vierde treffer te maken. Met de overwinning passeert Excelsior de bezoekers en nestelt het zich comfortabel in de middenmoot van de Eredivisie.