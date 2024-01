'Zijn ontwikkeling is ongekend. Toen hij er eenmaal in kwam, ging Feyenoord beter voetballen'

Martijn Krabbendam is niets anders dan lovend over de ontwikkeling die het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord en kende een moeizame start, maar toen hij eenmaal de kans kreeg gaf hij zijn plek niet meer uit handen. Volgens Krabbendam komt de Oranje-international in aanmerking voor de titel Feyenoorder van het Jaar.

Je kunt er eigenlijk niet omheen. Word je gevraagd naar de beste Feyenoord-speler in het voorbije kalenderjaar, dan is Santiago Giménez zeer waarschijnlijk de eerste naam die je te binnenschiet. De Mexicaan was in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank te vinden, maar vocht zich na de winterstop in het elftal en had uiteindelijk een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 2017. In de huidige jaargang doet hij er nog een paar schepjes bovenop. Giménez staat in de Eredivisie al op achttien treffers en dan zitten we wat wedstrijden betreft nog niet eens op de helft.

Artikel gaat verder onder video

“De man van het jaar is natuurlijk Giménez”, zegt Krabbendam voor de camera van Voetbal International, dat de Feyenoord-topschutter op de cover van de kerstspecial heeft gezet. “Als je meer dan dertig goals maakt in een kalenderjaar… Dat hebben alleen Kezman, Kuyt en Suárez gedaan. Hij nu dus ook. Dat is een formidabele prestatie”, aldus de clubwatcher. Maar Giménez is natuurlijk niet de enige Feyenoorder die kan terugkijken op een uitstekend jaar. “Als je kijkt naar Feyenoord, dan vind ik dat Wieffer ook in aanmerking komt voor die titel. Als je ziet wat voor ontwikkeling hij heeft doorgemaakt, eigenlijk sinds het trainingskamp, dus ook een heel kalenderjaar.”

Wieffer maakte na de promotie met Excelsior de overstap naar Feyenoord. Waar hij voor de winterstop mede door blessureleed in slechts zes competitiewedstrijden in actie kwam, was hij in de tweede seizoenshelft niet meer uit de ploeg van trainer Arne Slot weg te denken. Wieffer verscheen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen op 15 januari voor het eerst aan de aftrap en verdween vervolgens niet meer uit het elftal. “Tijdens het trainingskamp in Spanje kwam hij er eigenlijk een beetje in. Toen wij nog op het WK waren ging Feyenoord daar al trainen”, spreekt Krabbendam. “Twente-uit, zou dat gaan? PSV-thuis, kon dat wel? Maar het bleek gewoon prima te kunnen.”

Ook op het hoogste podium heeft Wieffer een goede indruk achtergelaten. “Als je dan nu kijkt naar de statistieken, dan blijkt hij ook in Europees opzicht een van de spelers te zijn met de beste passes, intercepties. Je kunt het nog zo gek niet opnoemen of hij staat eigenlijk in de top. De ontwikkeling van Wieffer is ongekend”, is Krabbendam lyrisch. De prestaties van Wieffer bleven natuurlijk niet onopgemerkt. Hij debuteerde op 27 maart in het Nederlands elftal en staat inmiddels al op zeven interlands. Bovendien werd hij in verband gebracht met een overgang naar FC Barcelona en Atlético Madrid. “Toen hij er eenmaal in kwam, leek het wel alsof Feyenoord iets beter ging voetballen”, besluit Krabbendam.