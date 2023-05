Hete transferzomer in Amsterdam: ‘Mislintat gaat winkelen en niet zo’n beetje ook’

Ajax maakte onlangs de komst van Sven Mislintat als nieuwe technisch directeur bekend en heeft met de Duitser eindelijk een vervanger van Marc Overmars te pakken. Mislintat treedt vanaf volgende week weliswaar pas officieel in dienst bij de Amsterdammers, maar is inmiddels al een paar weken druk bezig met volgend seizoen. Niet alleen staat hij voor de zware taak een knoop door te hakken over de toekomst van John Heitinga. Ook moet hij een flinke bezem door de selectie halen. Volgens Johan Inan is Mislintat dat ook zeker van plan.

Ajax beleefde een wilde afgelopen transferzomer. De Amsterdammers verdienden ruim 200 miljoen euro aan de verkoop van meerdere sterkhouders, waaronder Lisandro Martínez, Antony en Sébastien Haller. Een groot deel van dat bedrag werd geïnvesteerd in de komst van nieuwe spelers. Ajax pakte flink uit met de komst van onder anderen Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Brian Brobbey en Calvin Bassey, maar zij beleven allemaal een teleurstellend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

De huidige Ajax-selectie bleek dit seizoen niet in staat te domineren in eigen land en werd buiten de landsgrenzen eerst te kijk gezet in de groepsfase van de Champions League en vervolgens door 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. Dat er veel moet gebeuren is dus een understatement. Mislintat heeft wilde plannen. “Hij is niet van plan zijn eerste selectie op te vullen met spelers van wie de kans groot is dat ze er niet meteen zullen staan op het hoogste niveau. De voormalige scout van Arsenal en Borussia Dortmund heeft juist al geconcludeerd dat het sportieve verval doorbroken moet worden met directe versterkingen”, schrijft Ajax-watcher Inan in een analyse in het Algemeen Dagblad.

“Niet voor niets heeft Mislintat een handvol posities omcirkeld die hij via de transfermarkt van een kwaliteitsimpuls wil voorzien”, vervolgt Inan. Het AD pakte anderhalve week geleden al uit met het nieuws dat Mislintat inzet op de komst van meerdere directe versterkingen en dat hij daarbij hoopt het Ajax-DNA in de selectie te kunnen opkrikken. “De Duitser gaat winkelen en niet zo’n beetje ook. Daarbij hebben centrale verdedigers, middenvelders en een spits prioriteit.” Nu Ajax naast de landstitel grijpt en ook de tweede plaats dreigt mis te lopen, zal de club het moeten doen zonder de tientallen miljoenen euro’s uit de Champions League. Volgens Inan wil Mislintat de aankopen ‘mede door de verkoop van Edson Álvarez en Mohammed Kudus financieren’.

‘Hoogste prioriteit’ ligt volgens Jansen op andere positie

Kudus hoopte in de slotfase van de afgelopen zomerse transferperiode al een transfer naar de Premier League te forceren. De Ghanees stond naar verluidt in de belangstelling van Everton en zag een avontuur in Engeland zelf ook wel zitten, maar Ajax stak daar toen nog een stokje voor. Kudus liet z’n koppie niet hangen en werd dit seizoen uiteindelijk een van de weinige lichtpuntjes bij de Amsterdammers. Mocht hij na dit seizoen wél vertrekken, dan valt niet uit te sluiten dat Ajax ook op zoek gaat naar een nieuwe rechtsbuiten. Volgens Freek Jansen van Voetbal International ligt daar zelfs de ‘hoogste prioriteit’. “De erfenis van Antony is dusdanig groot gebleken, dat Ajax continu pleisters moest plakken op die plek”, schreef Jansen donderdag nog.