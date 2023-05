Horrorscenario komt uit voor Buitink; spits maandenlang aan de kant

Thomas Buitink komt voor een langere tijd niet meer in actie, want de spits heeft zijn voorste kruisband van zijn knie afgescheurd. Het incident gebeurde in de wedstrijd tegen zijn huidige werkgever Vitesse. De inwoner uit Nijkerkerveen was zwaar aangeslagen en moest het veld verlaten.

Zondagavond viel Buitink in de 85e minuut in en raakte na een duel met Dominik Oroz geblesseerd aan zijn knie. De aanvaller moest het veld per brancard verlaten en het is in ieder geval einde seizoen voor de huurling van Vitesse, meldt die club ook op de eigen website.

Artikel gaat verder onder video

Een echt horrorscenario voor Buitink. Er wacht de spits een operatie met daarna nog een hele lange revalidatie. Meestal duurt dit proces tussen negen en elf maanden. Daardoor mist Buitink niet alleen het einde van het seizoen, maar ook een deel van het aankomende seizoen.

In de winter werd Buitink op huurbasis door Fortuna overgenomen van Vitesse. Bij deze huurdeal werd ook een optie tot koop bedongen. In Limburg kreeg de goalgetter maar weinig speelminuten en de kans dat de koopoptie gelicht wordt, is heel klein.