Vitesse ziet langgeblesseerd duo terugkeren in weerzien met drie oude bekenden

Vitesse heeft zondag een oefenwedstrijd met het Duitse VfL Bochum met 2-0 verloren. Trainer Edward Sturing kon tegen de door voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch getrainde Duitsers voor het eerst in lange tijd weer beschikken over en , die allebei lang zoet waren met een zware kruisbandblessure.

Behalve Letsch beschikt Bochum, de nummer veertien van de Bundesliga, in de personen van Maximilian Wittek en Matus Bero over nog twee spelers met een verleden in Arnhem. Bero, vorig seizoen nog aanvoerder van Vitesse, kreeg een basisplaats toebedeeld van Letsch. Wittek kwam twinig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. Op dat moment keek de hekkensluiter van de Eredivisie al geruime tijd tegen een achterstand aan. In de zesde minuut van de eerste helft kopte Keven Schlotterbeck uit een hoekschop de 1-0 achter Vitesse-doelman Eloy Room. Daarmee was de ruststand ook direct bereikt. Tien minuten voor tijd bepaalde diezelfde Schlotterbeck de eindstand op 2-0 in Duits voordeel.

Na een uur spelen mocht Pröpper zijn langverwachte rentree vieren. De 32-jarige middenvelder kwam in januari 2023 terug uit zijn voetbalpensioen, maar al in zijn tweede wedstrijd na zijn rentree ging het helemaal mis. In het uitduel bij FC Emmen scheurde de zeventienvoudig Oranje-international zijn kruisband af, wat hem dus bijna een jaar gekost heeft. Tien minuten later mocht ook Buitink zijn opwachting maken. De 23-jarige spits liep vorig seizoen op huurbasis bij Fortuna Sittard dezelfde blessure als Pröpper op en kreeg in de slotseconden nog een kans om zijn terugkeer luister bij te zetten met een doelpunt, maar zijn inzet van dichtbij vloog over het Bochumse doel.

Na de nederlaag tegen Bochum speelt Vitesse geen oefenwedstrijden meer tot de hervatting van de Eredivisie. Die vindt plaats op zondag 14 januari, als FC Utrecht op bezoek komt in het Gelredome. De Arnhemmers moeten in de tweede seizoenshelft een achterstand van vier punten op de 'veilige' vijftiende plaats van Heracles Almelo zien goed te maken om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen.