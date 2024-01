Vitesse hekkensluiter-af bij langverwachte rentree van Davy Pröpper

Vitesse is er bij de hervatting van de Eredivisie in geslaagd de laatste plaats over te doen aan FC Volendam. De Arnhemmers speelden zondagmiddag in eigen huis met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht, waar bij zijn debuut droog bleef staan. De ploeg van trainer Edward Sturing, die in het laatste kwartier zijn rentree zag maken na een absentie van bijna een jaar, heeft daardoor nu een punt meer dan de Volendammers die eerder op de zondag in eigen huis onderuitgingen tegen Almere City.

Vitesse, dat als hekkensluiter de winterstop in was gegaan, had in de eerste helft niet veel in te brengen tegen FC Utrecht. Utrecht was de beter voetballende ploeg en creëerde ook kansen op de openingstreffer via Lammers, Can Bozdogan en Nick Viergever. Eloy Room hield zijn doel echter met kunst en vliegwerk schoon en Vitesse kon daardoor loeren op de counter met de snelheid van Million Manhoef. Vitesse kreeg via Manhoef dan ook zijn grootste kans, maar hij werd slecht aangespeeld door Amine Boutrah waardoor hij in een lastige hoek terechtkwam waaruit hij niet wist te scoren. Utrecht dacht tot tweemaal toe op voorsprong te komen, echter stak de grensrechter daar telkens een stokje voor. Eerst was het Ryan Flamingo die scoorde uit buitenspelpositie en ook Victor Jensen stond buitenspel toen hij afrondde.

In de tweede helft draaide het spelbeeld volledig, want nu was het ineens Vitesse dat aandrong en dichtbij de openingstreffer was. Zo raakte Kacper Kozlowski met een fraai afstandsschot de lat en faalde Marco van Ginkel oog in oog met Utrecht-goalie Vasilios Barkas. Ron Jans zag dat zijn ploeg vers bloed nodig had en bracht onder andere Jens Toornstra binnen de lijnen. Utrecht kwam iets beter in de wedstrijd en kreeg via Othman Boussaid een aardige kans, maar hij schoot recht op Room af. Een kwartier voor tijd was er een mooi moment voor Davy Pröpper die in mocht vallen nadat hij er maandenlang uit heeft gelegen met een zware kruisbandblessure. Utrecht kreeg via Ole Romeny nog een grote kans op de treffer nadat Ramon Hendriks de bal liet lopen. Romeny profiteerde niet van deze fout, omdat Room als enige achterin bij Vitesse wel bij de les was. Ook Utrecht stond niet op te letten achterin toen Flamingo de bal kwijtraakte. Andy Visser kreeg hierdoor een enorme kans, maar hij schoot wild over het doel van Barkas. Vlak voor tijd dacht Visser dan toch te scoren, maar hij stond een meter buitenspel en zodoende kon ook door deze treffer een streep.

Door deze remise is Vitesse van de laatste plaats af die het overgeeft aan FC Volendam. Toch zijn de Arnhemmers nog lang niet uit de zorgen en moet er een inhaalslag gemaakt worden om degradatie te voorkomen. Utrecht stijgt een plekje op de ranglijst en bezet momenteel de dertiende plek. Volgende week komt landskampioen Feyenoord op bezoek in Arnhem en FC Utrecht ontvangt koploper PSV.