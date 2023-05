Ibrahim Afellay weet naar welke stad PSV moet bellen voor de nieuwe trainer

Ibrahim Afellay raadt PSV aan om werk te maken van de komst van Peter Bosz. Sinds het vertrek van Ruud van Nistelrooij wordt Bosz genoemd als een van de kandidaten om de nieuwe trainer te worden in Eindhoven.

"Ik denk dat Marcel Brands heel snel naar Apeldoorn moet bellen en Peter Bosz moet gaan strikken", refereert Ibrahim Afellay bij Studio Voetbal aan de bekende commercials 'Even Apeldoorn bellen'. De voormalig middenvelder van PSV voegt toe: "Dat vind ik de beste optie."

Leonne Stentler ziet een andere kandidaat rondlopen in de Eredivisie: FC Twente-trainer Ron Jans. Wat hij bij Twente voor elkaar heeft gekregen, is echt heel knap. Hij is iemand die van een stel individuen een collectief kan maken, een goede manager voor zijn staf, die aspecten heb je nu nodig."

Pierre van Hooijdonk snapt die suggestie wel. "Ik denk wel dat hij over de capaciteiten beschikt om te managen. Hij heeft ook iets wat Guus Hiddink ook had, het charismatische." Stentler denkt dat iemand anders de baan ook wel ziet zitten: interim-trainer Fred Rutten."Ik keek vandaag naar de interviews met Rutten… Nou, die solliciteerde wel. Dat was wel duidelijk."