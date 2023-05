Insider steekt loftrompet over Erik ten Hag: 'Korte meetings, met duidelijke boodschappen'

Erik ten Hag heeft zijn eerste seizoen bij Manchester United afgesloten op de derde plaats in de Premier League. Een uiterst knappe prestatie, zeker ook gezien de moeizame laatste seizoenen van de club. In The Athletic wordt er met een insider teruggeblikt op het eerste jaar en daarin komt Ten Hag uitstekend naar voren.

Dat heeft allereerst te maken met zijn harde manier van trainen: Ten Hag is veeleisend richting zijn spelers. "Erik houdt er niet van om de spelers vrije dagen te geven", zegt een bron die anoniem wil blijven. “De spelers zijn altijd hard bezig. Kan dat niet op het veld, dan zullen ze in een meeting zitten. Ten Hag stuurt altijd aan. Er is een geweldige mix tussen het de stafleden, ze hebben allemaal een duidelijke rol en dat doen ze goed.”

Artikel gaat verder onder video

Ook over Mitchell van der Gaag is men enthousiast op Old Trafford: zijn tactisch inzicht en manier van trainen zijn ‘uitzonderlijk goed’. "Erik is meer een opzichter, die van zich laat horen als hij zijn eigen specifieke methoden wil implementeren. Mitchell staat hoog aangeschreven”, weet de insider. Verder is Ten Hag ook direct richting zijn spelers: kort en krachten. "Het is een van de dingen die als positief wordt ervaren: korte meetings, met duidelijke boodschappen."

Grote spelers worden hard aangepakt

Verder pakt Ten Hag de problemen aan bij Manchester United, in plaats van ze te laten sudderen. Daarmee is de stemming bij The Red Devils ‘drastisch anders’ dan een jaar geleden. Cristiano Ronaldo werd verbannen na wangedrag en ook clubtopscorer Marcus Rashford moest op de bank beginnen tegen Wolverhampton Wanderers, omdat hij te laat was voor een teammeeting. Jadon Sancho werd naar Nederland gestuurd om zijn conditie op peil te brengen en Alejandro Garnacho kreeg aan het begin van dit seizoen te horen dat hij beter moest trainen om in aanmerking te komen voor speeltijd.

Het resulteert naast de derde plaats, FA Cup-finaleplaats en winst van de League Cup ook in mooie cijfers, zo concludeert The Athletic: “Ten Hag heeft 41 van de 61 wedstrijden gewonnen, wat met 67 procent het hoogste percentage is van alle United-managers in hun eerste volledige seizoen na Sir Alex Ferguson. Jose Mourinho eindigde op 57 procent, terwijl Ole Gunnar Solskjaer 54 procent behaalde. Louis van Gaal sluit de rijen met 52 procent.”