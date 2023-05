Inter bindt ook Atalanta aan zegekar en heeft smaak te pakken in aanloop naar Champions League-finale

Internazionale heeft de bekerwinst van afgelopen woensdag een uitstekend vervolg gegeven. De Champions League-finalist was zaterdagavond in eigen huis met 3-2 te sterk voor Atalanta.

Hoewel het kampioenschap in de Serie A al lang beslist is, ligt de strijd om plek twee nog altijd helemaal open. Zowel Lazio als Inter vechten nog om een plekje achter kampioen Napoli. I Nerazzuri heeft één puntje minder dan Lazio, en moesten in de thuiswedstrijd tegen nummer vijf Atalanta in ieder geval een resultaat halen. Na amper drie minuten voetbal leek de wedstrijd al beslist toen eerst Romelu Lukaku en Nicolo Barella al voor de 2-0 voorsprong hadden gezorgd.

Een wervelende start dus voor de ploeg die deze week de finale van de Coppa Italia wist te winnen nadat het te sterk was voor Fiorentina. In die wedstrijd was Lautaro Martínez de grote man met twee doelpunten. Diezelfde Martínez zag Atalanta na dik een half uur wat terug doen via Mario Pasalic. Zo bleef het duel boeiend in San Siro.

Inter, dat waarschijnlijk al met het hoofd bij de Champions League-finale tegen Manchester City zit, bleef in de tweede helft vrij gemakkelijk op de been tegen onder meer Marten de Roon en Teun Koopmeiners. De bezoekers konden geen vuist maken en zagen een kwartiertje voor tijd Martínez voor de beslissing zorgen. De Argentijnse spits, die momenteel in uitstekende vorm verkeert, kon voor een leeg doel binnentikken na een goede aanval.

Luis Muriel zorgde in de blessuretijd, met een werkelijk fenomenale goal, nog voor de aansluitingstreffer. Ondanks dat Atalanta nog een uitstekende kans kreeg op de gelijkmaker, kwam de treffer te laat. Zo eindigde de wedstrijd in een 3-2 uitslag en mogen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij gaan kijken wat Lazio zondagmiddag gaat doen tegen Cremonese. Met de zege is Inter overigens verzekerd van kwalificering voor Champions League-voetbal in het nieuwe seizoen.