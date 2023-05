Is het einde van Tadic bij Ajax nabij? 'Zoiets gaat never nooit werken'

De toekomst van Dusan Tadic bij Ajax maakt diverse tongen los. De routinier was in de afgelopen jaren een rots in de branding bij de Amsterdammers: de Serviër speelde alles, was van ongelofelijk grote waarde en werd nooit gewisseld. Met het toenemen van de voetbaljaren en afnemen van zijn vorm en prestaties, is het maar zeer de vraag of zijn status nog langer houdbaar is.

Bij Veronica Offside denkt recordinternational Wesley Sneijder dat de rol van Tadic bijna is uitgespeeld. “Hij verdient al het respect voor wat hij heeft neergezet bij Ajax. Hij heeft mooie dingen gedaan en nam iedereen erin mee. Een voorbeeld voor iedereen”, begint de voormalig middenvelder nog uiterst positief. “Maar het is een keer klaar en dat moet hij nu ook gaan beseffen.”

Niet alleen Sneijder denkt dat het goed zou zijn als er wordt doorgeselecteerd bij Ajax, ook bij Voetbalpraat kwam men min of meer tot die conclusie. “Iedereen ziet toch dat het moeilijk wordt voor Tadic?”, vraagt journalist Sjoerd Mossou zich hardop af. “Dat is al het hele seizoen zichtbaar. Je moet je afvragen of je in deze rol met hem door wilt of in de zomer zegt: ‘je gaat minder spelen.’”

Kenneth Perez denkt dat die laatste optie, niet realistisch is voor Tadic. “Want dat is zijn eerzucht, zijn ego. Dat is wie hij is en dat siert hem ook”, stelt de Deen. “Zoiets gaat never nooit werken. De belangrijke vraag is ook: komt dit omdat Tadic zoveel minder is geworden. Of omdat er een soort tweespalt in de selectie is?”, aldus Perez over de aanvoerder van Ajax.

Ondanks zijn op het oog mindere vorm, was Tadic cijfermatig ook dit seizoen weer van grote waarde van Ajax. In de 44 officiële wedstrijden maakte de aanvaller nog elf doelpunten en gaf hij twintig assists. Bovendien was hij de eerste speler in alle Europese topcompetities die meer dan honderd kansen creëerde dit seizoen. De belangrijkste achtervolgers kwamen nog niet boven de tachtig uit, toen hij de grens van honderd al passeerde.