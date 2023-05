Jack van Gelder trekt heldere conclusie na vertrek Van Nistelrooij bij PSV

PSV verraste woensdag met het nieuws dat Ruud van Nistelrooij per direct vertrekt als trainer. Hij voelt intern te weinig draagvlak en steun, zo heeft hij aan de club laten weten. Fred Rutten neemt zondag de honneurs waar in de afsluitende competitiewedstrijd tegen AZ. Op sociale media wordt massaal gereageerd op het nieuws.

"De crisis is compleet in Eindhoven", luidt de conclusie van clubwatcher Rik Elfrink. "En zo verliest PSV weer een clubicoon op een manier die de club zich nog lang zal heugen. Na Mark van Bommel ook Ruud van Nistelrooij eruit. De trainer stapt op en is er klaar mee. Drie weken geleden dansend, na de winst van de KNVB Beker. Nu houdoe en bedankt."

Artikel gaat verder onder video

Jack van Gelder spreekt op Twitter van een 'zeer verstandige beslissing' van Van Nistelrooij. Hij kan het niet waarderen dat spelers onvrede over (onder meer) het functioneren van de trainer kenbaar hebben gemaakt. "Overleg tussen spelers en directie omtrent zijn functioneren was de dolk in zijn rug."

Voetbalkenner Jurriaan van Wessem wijst erop dat Van Nistelrooij dit seizoen twee finales won van Ajax (Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker). Geen slechte balans. "Merkwaardig tijdstip, maar blijkbaar is de chemie uitgewerkt", stelt hij dan ook. Aad de Mos adviseert de algemeen en technisch directeur van PSV: "Ga nooit achter de rug van jouw trainer met een delegatie van de spelers spreken."

"Die Van Nistelrooij is wel een persoonlijkheid: geen zin om te werken in sfeer van wantrouwen die is ontstaan", schrijft Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels. "Met kritiekpunten vanuit spelers/staf die er eerder waren, maar nu plots in beslissende weken van seizoen eigen dynamiek kregen. Hij zei in kleedkamer vandaag: tabee."

Zeer verstandige beslissing van Ruud. Overleg tussen spelers en directie omtrent zijn functioneren was de dolk in zijn rug. — Jack van Gelder (@jackvangelder) May 24, 2023 Fred Rutten is zondag de trainer van PSV bij AZ-PSV. De crisis is compleet in Eindhoven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 24, 2023 Ruud van Nistelrooij weg bij PSV. Wel twee finales gewonnen van Ajax, best fijn voor later op de erelijst. Merkwaardig tijdstip maar blijkbaar is de chemie uitgewerkt. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) May 24, 2023