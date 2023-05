Johan Derksen doet voorspelling over nieuwe trainer van Ajax

Johan Derksen ziet de sportieve toekomst van Ajax somber in. Het Algemeen Dagblad maakte donderdagavond bekend dat de Amsterdammers twijfelen over de positie van John Heitinga en directeur voetbalzaken Sven Mislintat steeds meer neigt naar een buitenlandse trainer.

Het nieuws dat Heitinga niet langer op pole position ligt en er volgend seizoen mogelijk een buitenlandse trainer aan het roer staat in Amsterdam, kwam woensdagavond ter sprake bij Vandaag Inside. "Het is een drama aan het worden. De conclusie vind ik op zich juist, maar dat komt omdat John Heitinga gewoon te weinig ervaring heeft als coach om Ajax naar de top terug te brengen. Peter Bosz is geen optie omdat Edwin van der Sar een oude vete met hem heeft”, aldus Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het boegbeeld van de talkshow ontbeert het Ajax 'in de hele lijn' aan 'enige kennis van zaken'. "En dan komt er een Duitser die de Nederlandse markt en cultuur niet kent. Hij vindt John Heitinga te licht omdat hij twee keer van PSV heeft verloren, maar dat komt omdat PSV op dit moment een beter elftal heeft. Nu kijkt hij naar een buitenlandse coach. Nou, dan komt er een Duitser, want hij heeft alleen maar een netwerk in Duitsland en een Duitse topcoach komt niet naar ons kikkerlandje, hoor."

Ook René van der Gijp verwacht niet dat Mislintat met een buitenlandse toptrainer op de proppen komt. "Ze zoeken een coach met ervaring, maar welke buitenlandse coach met ervaring wil naar Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, NEC en Sparta. Daar heeft toch niemand zin in?", aldus de analist. Derksen: "Dan krijg je een jonge trainer of een trainer die ergens is ontslagen. Die man is totaal ongeschikt om Ajax uit de ellende te trekken. Maurits Hendriks, Edwin van der Sar en zo, wat heb je daar nou aan? En in de raad van commissarissen zitten allemaal mensen die helemaal niet aanvoelen wat het is om in een raad van commissarissen van een voetbalbedrijf te zitten. Die kunnen bij een gewoon bedrijf heel goed rekenen en vooruitkijken, maar moet je dan het hele voetbalbeleid aan Jan van Halst overlaten?"

Derken vindt het vreemd dat Heitinga wordt afgerekend op de resultaten van de afgelopen weken. "Hij heeft de erfenis gekregen van een elftal dat niet goed genoeg is. Het was voor Alfred Schreuder niet goed genoeg en voor hem ook niet, dus het ligt aan de spelers. Dan moet je hem niet beoordelen op de nederlagen tegen PSV, want ik had niet de indruk dat hij verkeerde mensen opstelde of een verkeerde tactiek koos", aldus Derksen, die denkt dat de komst van een buitenlandse trainer bij Ajax niet (direct) een succes wordt. "Ajax is natuurlijk een beetje een sekte. Ze hebben een bepaalde manier van werken en zijn helemaal van de leg als er een buitenlander met totaal andere ideeën komt. Zo'n buitenlander die kent de Nederlandse competitie niet, kent de cultuur niet. Voordat die man gewend is, zijn we weer een jaar verder."