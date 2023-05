John de Wolf verklapt iets over toekomst Arne Slot: 'Meen je dat nou serieus?'

John de Wolf heeft niet met Arne Slot gesproken over de toekomst van de hoofdtrainer bij Feyenoord. De assistent-coach van de kampioensploeg weet wel zeker dat hij niet in het kielzog van Slot meegaat als hij kiest voor een nieuw avontuur. De zestigjarige oefenmeester blijft zijn huidige werkgever trouw.

De Wolf stapte daags na de huldiging op De Coolsingel in de auto bij Rutger Castricum voor het televisieprogramma Taxi Castricum. Daar ging het na verhalen over het festijn in Rotterdam al snel over de toekomst van Slot. "Dan ga ik je iets heel raars vertellen, we hebben het daar helemaal niet over gehad", waren de duidelijke woorden van De Wolf, die bezig is aan zijn vierde seizoen als assistent in De Kuip.

Slot wordt nu vooral gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar werd eerder in verband gebracht met Ajax. Daar had men het binnen de staf van Feyenoord wel met elkaar over. "Ik heb wel eens gezegd dat het sowieso geen andere club in Nederland moet worden. Daar gingen in een eerder stadium geruchten over." Castricum haakte daar op in of dat er nu nog steeds in zit. "Meen je dat nou serieus?", aldus een lachende De Wolf.

Toch zou de assistent zijn hoofdtrainer niet volgen als die kiest voor een nieuwe uitdaging. "Dan wens ik hem een prettige wedstrijd. Dan ga ik niet mee", is De Wolf stellig. "Dit is mijn club, hier hoor ik thuis. Dit is mijn huis. Dan laat ik mijn gevoel spreken. Als ik over de brug rijd, krijg ik nog iedere dag kippenvel. Dat gaat heel ver terug. Als klein jongetje ging ik al met mijn vader naar De Kuip."

