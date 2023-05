Joris Mathijsen in gesprek over topfunctie bij ADO Den Haag

Joris Mathijsen is met ADO Den Haag in gesprek om de nieuwe technisch directeur te worden, zo weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin. De voormalig verdediger was tussen 2016 en 2022 de technisch directeur van Willem II en is op dit moment niet meer werkzaam in de voetballerij.

Clubeigenaar Bolt, het bedrijf van de Amerikaanse miljardair David Blitzer, wil na de mislukte constructie met een technisch manager (Daryl Janmaat stapte al na vijf maanden op) gaan werken met een technisch directeur bij ADO. Namen als Henk van Stee, John de Jong en Mark Ruijl passeerden de revue, maar Mathijsen lijkt nu de voornaamste kandidaat.

In de afgelopen maanden nam voetbaladviseur Ignacio Beristain de technische zaken vanuit Portugal op zich. Trainer Dick Advocaat klaagde onlangs over de gebrekkige communicatie met 'de mensen die het geld betalen': ADO beseft dat er behoefte is aan een technische man die in Nederland de lijnen kan uitzetten en voert daartoe gesprekken met Mathijsen.

Franken

Mocht Mathijsen inderdaad aan de slag gaan in Den Haag, dan zal hij vermoedelijk gaan samenwerken met Giovanni Franken. De huidige trainer van de beloften ligt immers op poleposition om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen.