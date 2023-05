Dick Advocaat gooit alle frustraties van zich af in interview met ESPN

Dick Advocaat ergert zich aan de gebrekkige communicatie vanuit de clubleiding van ADO Den Haag. De eigenaars laten de spelers in onzekerheid, vindt de trainer. Zelf weet Advocaat dat hij na dit seizoen vertrekt, maar veel spelers weten niet wat de club met ze van plan is.

Maandagavond meldde Chris Woerts bij Vandaag Inside dat Feyenoord-hoofdscout Mark Ruijl wordt binnengehaald als nieuwe technisch directeur en Lee-Roy Echteld (De Treffers) de nieuwe hoofdtrainer wordt. Dat is nog niet bevestigd door ADO. Advocaat denkt dat de onzekerheid ermee te maken kan hebben dat het sportieve lot nog bepaald moest worden. Door de 4-2 nederlaag bij Jong Ajax van maandagavond weet ADO nu zeker dat de play-offs om promotie worden misgelopen.

Een van de spelers wiens toekomst onzeker is, is de door FC Basel begeerde Finn van Breemen. Die zat tegen Jong Ajax op de bank. "Van Breemen is bezig met contractperikelen. Ik hoop voor hem dat het doorgaat, dat verdient hij ook", vertelt Advocaat aan ESPN. "Hij geeft zich in een halfjaar uitstekend ontwikkeld. Dat is de reden dat ik hem niet liet spelen. Hij is er niet helemaal bij, vind ik. Hij heeft niet de scherpte die hij normaal heeft."

"Dat is ook heel begrijpelijk, want het is een jongen van twintig jaar die de mogelijkheid krijgt om naar een heel grote club te gaan. Dat duurt ontzettend lang, zoals alles bij ADO te lang duurt", zegt Advocaat geïrriteerd. "Nu hebben ze hopelijk de mogelijkheid om wat meer openheid te geven, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. Ook de groep wil het graag weten. Nu weten we dat we het niet gaan halen, dus vertel het verhaal maar."

Advocaat maakt duidelijk dat zijn frustratie gaat over 'de mensen die het geld betalen'. "Die bepalen het ook. Ze moeten zich nu gaan concentreren op volgend seizoen. Hopelijk worden niet weer dezelfde fouten gemaakt. De beleidsbepalers die in Amerika, Spanje en Engeland zitten, die hoor en zie je niet meer. Aan de ene kant is het misschien begrijpelijk dat ze wachtten tot er duidelijkheid was of we de play-offs zouden halen, dat zou een reden kunnen zijn. Maar de spelers zitten te wachten op duidelijkheid of ze een contract krijgen. Dat willen ze graag weten. Veel mensen hebben een gezin. Als het niet doorgaat, moeten ze misschien op zoek naar een andere club. Er zijn drie à vier weken voorbijgegaan dat we niets gehoord hebben. Dat vind ik zonde."