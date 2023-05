Topkandidaat bekend om Dick Advocaat op te volgen bij ADO Den Haag

Giovanni Franken ligt op poleposition om Dick Advocaat op te volgen als trainer van ADO Den Haag. Dat zou een promotie betekenen voor Franken, die momenteel nog hoofdtrainer is van de beloftenploeg van ADO.

Franken lijkt al voor te sorteren op zijn aanstelling bij het eerste elftal. FCUpdate-journalist Mounir Boualin weet dat Franken al in gesprek is met beoogde transferdoelwitten, onder wie verdediger Mawouna Amevor van FC Eindhoven. Franken lijkt er zelf dus van uit te gaan dat zijn aanstelling een kwestie van tijd is.

Franken werkt al sinds 2019 bij ADO. Hij begon als jeugdtrainer en werd in de zomer van 2021 doorgeschoven naar de functie van assistent-trainer bij de eerste selectie. Daar werkte hij samen met hoofdtrainer Ruud Brood. Toen Brood eind februari 2022 werd ontslagen, nam Franken het stokje over als interim-trainer en bereikte hij de spectaculaire finale van de play-offs, waarin Excelsior te sterk bleek.

Sinds dit seizoen staat Franken aan het roer bij de beloftenploeg van ADO. In de Onder 21-voorjaarscompetitie staan de Hagenaars op de vierde plek (van acht ploegen), met zeventien punten uit dertien wedstrijden. ADO Onder 21 beëindigt het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De A-selectie speelt vrijdag de laatste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, uit bij Jong AZ.