Carragher en Schmeichel kunnen het niet laten en bezorgen Richards zeer pijnlijk moment

Er gaat inmiddels geen Champions League-speelronde meer voorbij zonder dat Jamie Carragher en Micah Richards iets geks doen of zeggen. Woensdagavond was het weer zo ver. Carragher is namens CBS Sports Golazo samen met Peter Schmeichel aanwezig in het Signal Iduna Park voor de eerste ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League en beide voormalig winnaars van de cup met de grote oren konden het niet laten een sneer uit te delen aan hun collega Richards in de studio.

Zowel Carragher als Schmeichel weet hoe het is om de Champions League te winnen. Carragher deed het in 2005 als speler van Liverpool na een knotsgekke finale tegen AC Milan. De Italianen namen een 0-3 voorsprong, maar de Britten knokten zich op geweldige wijze terug tot 3-3 en trokken uiteindelijk vanaf de stip aan het langste eind. Schmeichel won in 1999 als doelman van Manchester United de cup met de grote oren, die woensdagavond te zien is in Dortmund. Carragher en Schmeichel mochten de beker heel even vasthouden, iets wat Richards gedurende zijn spelersloopbaan niet heeft kunnen doen.

Richards speelde tussen 2006 en 2014 in de hoofdmacht van Manchester City, maar die club was toen nog niet waar het nu is in het mondiale voetbal. Manchester City won vorig jaar pas z’n eerste Champions League, bijna tien jaar nadat Richards de club op huurbasis verliet voor Fiorentina, alvorens definitief de overstap te maken naar Aston Villa. Voor Richards was in zijn Manchester City-jaren overigens geen belangrijke rol weggelegd in de Champions League. In het seizoen 2011/12 deed hij één keer mee, in het seizoen 2012/13 eveneens eenmaal en weer een seizoen later kwam hij tot drie wedstrijden.

De voormalig rechtsback hoef je dus niet zo snel te herinneren aan zijn Champions League-jaren, maar dat konden Carragher en Schmeichel woensdagavond dus niet laten. “Hey Micah, zo ziet het eruit”, schreeuwde Carragher door de microfoon, waarna Schmeichel er nog een schepje bovenop deed. “Je mag de beker alleen aanraken als je ‘m hebt gewonnen”, zo klonk het.

"Hey @MicahRichards, this is what it looks like!" 😅@Carra23 and @Pschmeichel1 have their hands on the ultimate #UCL prize in Dortmund 🏆 pic.twitter.com/faz8kAIPvy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 1, 2024

