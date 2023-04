Mario Been vreest: 'Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je hierover na moet denken'

Mario Been vreest dat veel wedstrijden voortijdig gestaakt zullen worden door de nieuwe regelgeving van de KNVB. Vrijdag was de 'primeur' voor NAC Breda - Willem II: die wedstrijd werd gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid.

Eerst werd de wedstrijd stilgelegd omdat er vuurwerk het veld op kwam, daarna volgde een definitieve staking toen plastic bekers naar de feestvierende spelers van Willem II werden gegooid. Been zegt in het Algemeen Dagblad dat vuurwerk onderschept zou moeten kunnen worden en stelt een verbod voor op het meenemen van bier richting de tribune; dat moet dan in de gracht of corridor worden opgedronken.

"Die twee zaken zullen volgens mij wél effect hebben. Van de huidige regelgeving weet ik dat niet", aldus Been. "Ik vrees dat er weinig wedstrijden het einde gaan halen. En dan komt 99 procent goedwillenden voor Jan Lul naar het stadion omdat een paar hersenlozen het verstieren. Laten we eens gaan kijken hoe ze het in Engeland organiseren, want daar zie ik dit soort dingen niet meer."

De clubloze trainer annex voetbalanalist vreest zelfs voor bizarre gebeurtenissen. "Stel dat je echt kwaad wil. Dan ga je toch naar het stadion van je rivaliserende club en gooi je wat op het veld. Dan wordt die club gestraft. Maar het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je hierover na moet denken. Het mooie spelletje dat zoveel mensen plezier biedt, wordt behoorlijk verpest zo."

In De Telegraaf heeft Valentijn Driessen in ieder geval positief over het besluit van Jeroen Manschot om de wedstrijd te staken. Ook de reacties van de clubs kon hem bekoren. "Gelukkig hielden de clubbestuurders van NAC en Willem II hun rug recht en hadden zij geen oor voor primitieve supportersemoties. De ongeregeldheden werden stevig veroordeeld. Zij wezen niet naar arbiter Manschot of de KNVB", aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die hoopt op verdere maatregelen. "Zaak is om door te pakken en niet te verslappen in de strijd tegen supportersterreur."