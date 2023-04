Willem II-trainer Robbemond trekt sombere conclusie na gestaakte derby tegen NAC

De Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II liep vrijdagavond uit op een vervelende avond voor beide clubs. Bij een 0-1 voorsprong voor de Tilburgers liep het uit de hand op de tribunes. Een deel van het NAC-publiek bekogelde het veld met bier, waarna het duel definitief gestaakt werd. Willem II-trainer Reinier Robbemond baalt van de situatie.

"Het waren de regels die naar iedereen zijn doorgestuurd en de scheidsrechter houdt zich - terecht - aan die regels", sprak Robbemond na afloop tegenover de camera's van ESPN. "Wij maken die goal en Elton, in zijn blijdschap, gaat dan juichen. Blijkbaar mag dat niet meer, want dan gebeurt dit", doelt Robbemond op de treffer van Elton Kabangu die voor de gewraakte reactie van het Bredase publiek zorgde.

Volgens Robbemond is het veelvuldig bekogelen van het veld, zoals we de laatste tijd veelvuldig gezien hebben, iets van de laatste jaren. "Sinds corona zien we duizenden biertjes het veld op gaan overal. Het lijkt me duidelijk dat het een keer over moet zijn", is de coach van mening. "Alleen is het zonde dat het bij deze wedstrijd gebeurt", voegde de balende Robbemond daar aan toe.

Hoewel hij de frustratie van de NAC-fans over de achterstand begrijpt, is Robbemond glashelder in zijn afkeuring. "Ik snap de teleurstelling bij hen als wij scoren, zo zou die er andersom ook geweest zijn bij ons", aldus Robbemond. "Alleen: je moet jezelf gewoon gedragen. Drink dat biertje lekker op, dat lijkt me ook veel leuker."