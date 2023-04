Willem II-trainer baalt als een stekker na teleurstelling in Breda: 'Nou krijgt hij zijn zin'

FC Groningen verloor dinsdagmiddag op eigen veld van NEC en stevent daardoor in rap tempo af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Daarin had Willem II vanmiddag goede zaken kunnen doen, ware het niet dat het er niet in slaagde de 1-0 voorsprong tegen NAC Breda over de streep te trekken. Trainer Reinier Robbemond van de Tilburgers kon het niet laten om na afloop over het gestaakte duel te beginnen.

De KNVB nam na het incident met Davy Klaassen tijdens de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker geen halve maatregelen. Wordt er iets op het veld gegooid, dan legt de scheidsrechter het spel tijdelijk stil. Wordt er een speler, trainer, scheids- of grensrechter geraakt, dan moet de arbiter de wedstrijd zelfs definitief staken. Dat gebeurde op vrijdag 14 april in Breda, waar Willem II net op voorsprong was gekomen. Bij het vieren van het doelpunt ging het echter mis.

Het restant, een kwartier, werd dinsdagmiddag gespeeld. Heel lang de tijd om er nog een punt aan over te houden had NAC dus niet, maar dankzij een treffer van Ezechiel Banzuzi in de laatste minuut van de reguliere speeltijd lukte dat alsnog. “Nou krijgt die biergooier dus zijn zin”, sprak Willem II-trainer Robbemond in gesprek met het Brabants Dagblad zijn ongenoegen uit. “NAC kon trainen op dit scenario nu. Wij ook natuurlijk, maar toch.” Dat was niet het enige wat Robbemond dwars zat. “We hoeven echt niet geholpen te worden, maar de scheidsrechter moet natuurlijk wel fluiten voor overtredingen. Twee handen in de rug, hands.”