NAC Breda - Willem II definitief gestaakt door bierdouche na doelpunt bezoekers

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond definitief gestaakt. De derby tussen de rivalen uit Breda en Tilburg lag in de tweede helft al een tijdje stil toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarna ging het na de 0-1 van Willem II alsnog mis in het Rat Verlegh Stadion.

De derby begon vrijdag al later door vuurwerk en in de tweede helft werd er opnieuw vuurwerk op het speelveld gegooid. Daarom besloot scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Na tien minuten afkoelen mochten beide ploegen waar aan de bak, maar dat was van korte duur. Na de 0-1 van Willem II werden spelers van de Tilburgers bekogeld en dus maakte Manschot een definitief einde aan de wedstrijd. Dat was in de 75e minuut.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen in Breda ging het mis. Ook bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Helmond Sport lieten de fans zich in de slotfase van hun slechte kant zien. De bezoekers uit Helmond kregen een ingooi te nemen, maar daar dachten de fans van de thuisploeg anders over. Er werd van alles naar het veld geslingerd en dus besloot scheidsrechter Jannick van der Laan er maar snel een einde aan te maken. De blessuretijd was nog niet voorbij, maar de arbiter floot toch af.