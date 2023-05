Journalist onthult: 'Feyenoord is in dit land momenteel de populairste club van Europa'

Het mag geen geheim zijn dat Santiago Giménez een gouden greep is geweest voor aanstaand kampioen Feyenoord. De Mexicaanse spits kent een geweldig seizoen en staat aan de basis van het succeselftal van Arne Slot. Niet alleen in Nederland vallen zijn prestaties op, maar ook in zijn thuisland. Giménez wordt op handen gedragen in Mexico.

Volgens Mexicaanse journalist Daniel Reyes is de Feyenoord-spits momenteel de populairste speler van het land. “Het is niet te vergelijken met andere spelers. Santiago staat in Mexico qua populariteit op eenzame hoogte”, begint hij. “Het klinkt misschien heel raar, maar als je in Mexico voetballer bent, dan lijkt het alsof je God bent. Normaal lukt het spelers niet om nederig te blijven, maar Santiago lukt dat duidelijk wel”, vertelt Reyes aan NU.nl.

Artikel gaat verder onder video

Giménez doet het dus niet alleen goed in zijn thuisland, maar ook in Nederland. “Feyenoord is in Mexico op dit moment de populairste club uit Europa, en dat is volledig te danken aan de spits”, verzekert Reyes, die vervolgens de vergelijking trekt met de Edson Álvarez. De Ajacied is beduidend minder populair, weet de Mexicaanse journalist. Dat heeft er mee te maken dat Álvarez weinig voor de interviewcamera’s verschijnt.

De uitstekende prestaties van Giménez leveren hem niet alleen heel veel lof op, maar ook een eigen liedje. “Elke speler heeft in De Kuip zijn eigen liedje, maar dat van hem hoor je de laatste wedstrijden wel heel veel”, vertelt huidige Feyenoord-stadionomroeper Peter Houtman. De oud-spits van de Rotterdammers denkt te weten waarom de Mexicaan zo geliefd is. “Hij heeft een aantal eigenschappen: het sleuren, het nooit opgeven en het harde werken. Daar houden ze hier wel van.”

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het over de toekomst van Giménez bij Feyenoord, maar ook over het kampioenslied van Feyenoord.