Jurriën Timber zag vorige week aartsrivaal Feyenoord het kampioenschap binnenslepen. De Ajax-verdediger is maandagavond te gast bij het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport, en krijgt op een gegeven moment de vraag wat trainer Arne Slot nou precies zo goed doet bij de Rotterdammers.

“Ik denk dat het al vaker is gezegd. Als je echt naar de individuele spelers kijkt, denk ik dat wij (Ajax, red.) de betere spelers hebben. Maar als je echt kijkt naar het team, dan zit het bij Feyenoord gewoon beter in elkaar”, begint Timber. “Dat kon je zien in de tweede helft tegen Feyenoord”, gaat de Ajacied verder.

Het broertje van Jurriën Timber, Quinten Timber, is sinds dit seizoen speler van Feyenoord. Wytse van der Goot vraagt of het inderdaad zo is dat er een beter teamgevoel is bij de Rotterdammers. "Hebben jij en je broer het hierover?", vraagt de Ziggo Sport-presentator. “Zeker, ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe Slot te werk gaat. Maar ik hoor natuurlijk ook van andere verhalen. Owen (Wijndal, red.) heeft bijvoorbeeld ook onder hem gespeeld. Hij was ook altijd wel lovend over hem”, reageert Timber.

