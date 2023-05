Kamp Bale komt met duidelijkheid over mogelijke terugkeer in voetballerij

Gareth Bale stapte in januari uit de voetballerij, maar wordt de afgelopen weken toch weer gelinkt aan een terugkeer in het betaald voetbal. De voetballer uit Wales werd in verband gebracht met een overstap naar Wrexham, dat onlangs promoveerde naar het vierde niveau van Engeland. De Britse ploeg hoeft echter niet te rekenen op de komst van Bale.

De gepensioneerde voetballer is niet van plan om nog terug te keren in de voetballerij, zo maakt zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett aan in gesprek met de Engelse tak van Sky Sports. "Bale heeft op dit moment een geweldig leven en dat heeft hij verdiend", stelt Barnett. "Mij hebben ze niet gesproken, misschien hebben ze gepraat met Gareth zelf", doelt hij op het Engelse Wrexham. "Maar Gareth wil niet meer voetballen. Hij heeft een geweldige carrière gehad, maar nu is hij met zijn familie en dat is het belangrijkste. Hij is een ander persoon geworden."

Dat Bale in verband werd gebracht met Wrexham - dat voor het eerst sinds vijftien seizoenen weer zal uitkomen op het vierde niveau van Engeland - had hij aan zichzelf te danken. De 33-jarige oud-voetballer, die nu voornamelijk actief is als golfer, had de club op sociale media gefeliciteerd met de promotie. Vervolgens dachten de clubeigenaren aan een stunt, maar zover zal het niet gaan komen is nu duidelijk.

Nadat Bale in januari stopte als profvoetballer begon de Wehlsman direct als professioneel golfer. Ook tijdens zijn loopbaan als voetballer was de speler uit Cardiff al veelvuldig te vinden op de golfbaan