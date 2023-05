Kelvin de Lang slaat Manchester City af en geeft jawoord aan Ajax

Kelvin de Lang wordt de nieuwe hoofdscout van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Hij komt over van Manchester City, waar hij de afgelopen zes jaar in de scouting werkte. Eerder op de maandag meldde Football Insider al dat Ajax belangstelling had voor De Lang.

De 35-jarige Nederlander wordt de opvolger van Henk Veldmate als hoofdscout. Veldmate is vanaf volgend seizoen internationaal scout bij FC Groningen. Ajax is onder de indruk van het werk dat De Lang heeft verricht bij Manchester City. Ook de kersverse Premier League-kampioen was tevreden, want hij kon een nieuw contract tekenen. De Lang kiest echter voor een dienstverband bij Ajax.

Ajax wil volgens Ajax Showtime verder Casimir Westerveld aanstellen als hoofd jeugdopleiding of hoofd talentontwikkeling. Westerveld is op dit moment hoofd jeugdscouting bij Ajax en is verantwoordelijk voor het aantrekken van talenten van andere clubs. Na het vertrek van Ouaali zien de Amsterdammers voor Westerveld een grotere rol binnen de club weggelegd.

Zo lijkt het erop dat er steeds meer functies worden ingevuld bij Ajax. Met de komst van Sven Mislintat werd de openstaande vacature van technisch directeur ingevuld en Jan van Halst kon als voetbalcommissaris aan de slag in de Raad van Commissarissen bij de Amsterdammers.