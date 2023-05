'Ajax kijkt in eigen keuken én bij Manchester City voor nieuwe Hoofd Jeugdopleiding en hoofdscout'

Ajax is bezig om de openstaande functies voor Hoofd Jeugdopleiding en hoofdscout binnenkort in te vullen. Zo moet Casimir Westerveld Saïd Ouaali gaan vervangen als Hoofd Jeugopleiding en moet Kelvin de Lang van Manchester City de rol als hoofdscout van de naar FC Groningen vertrekkende Henk Veldmate overnemen.

Westerveld is op dit moment Hoofd Jeugdscouting bij Ajax en is verantwoordelijk voor het aantrekken van jeugdtalenten van andere clubs. Na het vertrek van Ouaali zien de Amsterdammers voor Westerveld een grotere rol binnen de club weggelegd, meldt Ajax Showtime. Op dit moment is het bedoeling dat Westerveld Hoofd Jeugdopleiding of Hoofd Talentontwikkeling wordt.

Ajax heeft ook een rol voor De Lang, scout van Manchester City, in gedachten, valt te lezen bij Football Insider. De 35-jarige Nederlander voert naar verluidt vergevorderde gesprekken met de Amsterdammers en een akkoord schijnt in de maak te zijn. Bij de Engelse club heeft De Lang goed werk geleverd door talenten bij andere clubs goed te laten ontwikkelen.

Zo lijkt het erop dat er steeds meer functies worden ingevuld bij Ajax. Met de komst van Sven Mislintat werd de openstaande vacature van technisch directeur ingevuld en Jan van Halst kon als voetbalcommissaris aan de gang in de Raad van Commissarissen bij de Amsterdammers.