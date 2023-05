Perez adviseert PSV één positie specifiek door te selecteren; Luijckx doet suggestie voor opvolger

PSV doet er volgens Kenneth Perez goed aan om Luuk de Jong aankomende zomer door te selecteren. De 32-jarige spits werd afgelopen zomer door de Eindhovense club teruggehaald naar Nederland, maar Perez is van mening dat PSV het nieuwe seizoen in zou moeten gaan met een nieuwe aanvalsleider.

Perez analyseert zondagavond bij Dit was het Weekend van ESPN het doelpunt dat De Jong vanmiddag maakte in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-3). De Jong torende bij een hoekschop van Joey Veerman boven directe tegenstander Jeffrey Bruma uit en scoorde uiteindelijk knap met het hoofd. “Ik vind het bijna kunst dat je tegen Jeffrey Bruma, wat echt geen kleine jongen is, bijna uit stilstand zo scoort. Dit is de trademark van Luuk de Jong”, aldus Perez.

Artikel gaat verder onder video

“De vervolgvraag is: is Luuk de Jong volgend seizoen de aanvalsleider van PSV? Of moet je doorselecteren?”, vraagt de analist zich hardop af. “Ik vind dat ze Luuk de Jong moeten doorselecteren, ja”, concludeert Perez uiteindelijk. Volgens de Deense oud-middenvelder zou het voor PSV wel erg waardevol zijn als de aanvoerder als tweede spits verbonden blijft aan de club. “Ik ben erg fan van Luuk de Jong. Het mooiste zou zijn als je met hem kunt afspreken dat zijn rol iets beperkter wordt. Luuk de Jong is een hele redelijke jongen, maar ik weet niet hoe hij zichzelf vindt spelen. Hij is natuurlijk de ideale pinchhitter voor je ploeg.”

Collega-analist Kees Luijckx is fan van Fábio Silva. De twintigjarige Portugees wordt sinds januari gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maar fungeerde sindsdien vooral als back-up van De Jong. Toch heeft Silva in de veertien competitiewedstrijden die hij speelde voor PSV (vijf basisplaatsen) een goede indruk gemaakt op Luijckx. “Ik vind dat ze met Silva eigenlijk de opvolger van De Jong al in huis hebben, maar ik denk dat het voor PSV heel moeilijk wordt om Silva te behouden. Ze hebben hem niet echt gebruikt. Het is teleurstellend geweest voor hem. Op de momenten dat hij wel speelde heeft hij in mijn ogen nooit echt teleurgesteld. Sterker nog: hij heeft echt iets aan PSV toegevoegd”, zo stelt de oud-verdediger van onder andere AZ en Excelsior.