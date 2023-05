Kerkez wakkert geruchten verder aan met opvallende post: Benfica-supporters zijn er als de kippen bij

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar naar welke club Milos Kerkez deze zomer vertrekt. De Hongaar heeft een geweldig seizoen bij AZ achter de rug en groeide in Alkmaar uit tot misschien wel de beste linksback op de Nederlandse velden. Kerkez wordt al een tijdje serieus in verband gebracht met een zomerse transfer. Die geruchten zullen door een video op Twitter alleen nog maar hardnekkiger worden.

AZ en Kerkez beleefden een turbulent slot van dit seizoen. De Alkmaarders reikten tot de halve finale van de UEFA Conference League, waarin ze hun meerdere moesten erkennen in West Ham United. In de Eredivisie hoopten ze er op de valreep nog met de derde plek en een ticket voor de voorronde van de Europa League vandoor te gaan, maar door de nederlaag tegen PSV van afgelopen zondag (1-2) moeten ze genoegen nemen met de vierde plek. Daarmee mag AZ zich wederom opmaken voor een avontuur in de Conference League. Het is momenteel echter de vraag welke spelers dat avontuur nog zullen meemaken.

Door de naam van Kerkez lijkt in ieder geval een streep te kunnen. De vleugelverdediger bevestigde na afloop van het voorlaatste competitieduel met NEC dat er veel belangstelling voor hem is en eerder liet zijn vader en tevens zaakwaarnemer er geen misverstand over bestaan dat er gesprekken lopen met Benfica. Om nou te zeggen dat Kerkez met zijn video op Twitter alvast vooruitloopt op een transfer is misschien te kort door de bocht. Maar opvallend is het filmpje - én de woorden die hij kiest - natuurlijk wel. Het gebeurt niet vaak dat spelers na de laatste wedstrijd van het seizoen een uitgebreide video met (vooral individuele) hoogtepunten plaatsen. Dat is vaak eerder het geval als een speler op het punt staat een transfer te maken of zelfs al is vertrokken. Bovendien bedankt Kerkez niet enkel de AZ-fans, maar ook zijn teamgenoten én trainers.

Benfica-supporters waren er als de kippen bij om de AZ-sterkhouder te overtuigen om de overstap naar de Portugese competitie te maken. De ploeg van trainer Roger Schmidt, die in de voorgaande twee seizoenen aan het roer stond bij PSV, kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen. Voor Kerkez lonkt dus deelname aan de Champions League.

Big THANK YOU to my teammates,coaches and especially fans wich supported me and the Team through rough and good times in this season!❤️🙏🏻 #MK5⚡️ pic.twitter.com/RXdxiVZVlK — Kerkez Milos (@MilosKerkez5) May 30, 2023

This is what awaits you. pic.twitter.com/QLT2tzYcBL — Coluna Vermelha (@CurtaVermelha) May 30, 2023