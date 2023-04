'Roger Schmidt kijkt weer rond in de Eredivisie en wil AZ pijn doen'

Benfica is met het oog op het naderende vertrek van Alejandro Grimaldo uitgekomen bij Milos Kerkez. De linksback van AZ moet de Spanjaard gaan vervangen bij Benfica en er zijn al gesprekken gaande tussen de vader van Kerkez en de club van Roger Schmidt.

Grimaldo beschikt over een aflopend contract bij Benfica en het lijkt erop dat de vleugelverdediger niet gaat verlengen. Benfica is daarom op zoek naar een nieuwe linksback en is, volgens Record, uitgekomen bij Kerkez.

De Hongaars international beschikt over een contract tot de zomer van 2026, waardoor er een flink bedrag gevraagd kan worden. Benfica heeft nog aardig wat geld liggen, want in de winter verkocht het Enzo Fernández voor 120 miljoen euro aan Chelsea. Buiten de interesse van Benfica waren Borussia Dortmund en Atlético Madrid in de winter ook geïnteresseerd in de kunsten van Kerkez.

Spelers uit Eredivisie gewild

Bij Benfica houden ze de Eredivisie goed in de gaten, want buiten Kerkez staan ook Orkun Kökçü en Santiago Giménez in de belangstelling van de Portugezen. Schmidt is de competitie waar hij vorig seizoen in werkte nog niet vergeten en heeft flink wat namen genoteerd.