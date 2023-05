Kieft haalt genadeloos uit naar Ajax-beleid: 'Totaal brevet van onvermogen'

Het seizoen loopt op zijn einde, maar Ajax heeft nog altijd geen keuze gemaakt omtrent het aanblijven van hoofdtrainer John Heitinga. De oefenmeester die eind januari het stokje overnam van Alfred Schreuder staat flink onder druk, en kan zelf ook niet zeggen of hij na de zomerstop nog op de trainersstoel zit. Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf uitgehaald naar het beleid bij de Amsterdammers.

“Ongelofelijk, zelfs ongekend dat de clubleiding niet kan of wil zeggen of John Heitinga voor de groep blijft staan als hoofdtrainer of dat een nieuwe man wordt aangesteld”, begint Kieft. “Als trainer-coach moet je ook al bezig zijn met het nieuwe seizoen. Geef iedereen in ieder geval duidelijkheid. Nu bungelt Heitinga en de hele Ajax-organisatie. Onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren en een totaal brevet van onvermogen voor de Ajax-leiding”, schrijft de oud-voetballer.

Er is veel te doen om het aanblijven van de oefenmeester. Na een goede start zijn de prestaties van Heitinga flink afgezakt. Ajax won geen een topduel, werd uitgeschakeld in de Europa League, greep naast het kampioenschap en verloor de bekerfinale van PSV. “Heitinga werd bij zijn aanstelling weliswaar opgezadeld met een zieke groep, onevenwichtig samengespeeld, toch heeft hij niet kunnen zorgen voor een ommekeer. Het spel bleef plichtmatig, onder de maat, de resultaten zwak en het negatieve sentiment blijft heersen in Amsterdam”, aldus Kieft.

Conference League

Ajax staat dit moment op een derde plaats, en het wordt een hels karwei om nog een plekje te stijgen. Bovendien is men er in Amsterdam zelfs bang voor dat Ajax nog een plekje daalt, wat kwalificatie voor de Conference League zou betekenen. “Dat vertelt het hele verhaal”, concludeert Kieft.