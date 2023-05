Kieft kan oren niet geloven na uitspraak van Bergwijn: 'Heeft meer dan dertig miljoen gekost'

Wim Kieft vindt het onbegrijpelijk dat Steven Bergwijn een wedstrijd voor het einde zegt dat hij onder trainer John Heitinga met vertrouwen speelt. De buitenspeler heeft enorm veel geld gekost en speelt in het Nederlands elftal. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax en PSV moet het dan vanzelfsprekend zijn dat je met vertrouwen speelt.

Ajax won tegen FC Utrecht met 3-1 en Bergwijn was belangrijk met de eerste treffer van de wedstrijd. “Ik voel me goed eigenlijk, het plezier is terug”, geeft de international van Oranje aan in de persconferentie na afloop. “Vandaag was wel een goede wedstrijd. Ik denk dat het mede door de trainer komt, die is ook met mij bezig, geeft mij vertrouwen en dat doet ook heel veel met een speler.”

Artikel gaat verder onder video

Kieft kan zijn oren niet geloven na het verhaal van Bergwijn. “Ik begrijp niet dat Bergwijn dan zegt dat hij nu vertrouwen krijgt”, zegt de analist bij Veronica Offside. “Hij is voor meer dan dertig miljoen euro gekocht. Dat is nog nooit voor een speler in Nederland betaald. Je zou dan al veel vertrouwen moeten hebben, omdat ze zoveel voor je betalen. En hij heeft gewoon heel slecht gespeeld.”

Andy van der Meijde snapt wat Kieft zegt, maar neemt het toch een beetje op voor Bergwijn. “Hij komt in een team terecht dat niet loopt. Hij is de duurste aankoop van het seizoen en het publiek gaat ook nog eens lopen fluiten. Als speler doet dat wel wat met je. Dat heb jij als speler ook wel eens gehad, toch?”, vraagt de oude rechtsbuiten van Ajax en Internazionale aan Kieft. “Jawel, maar dit is toch een topspeler?”, antwoordt de oud-spits. Jan Boskamp kan de woorden van Van der Meijde ook niet geloven. “Wat zit je nou achterlijk te lullen man? Hij heeft 32 miljoen gekost en één wedstrijd voor het einde van de competitie zegt ‘ie: ‘ja, ik heb nu vertrouwen’. Dat is lekker.”