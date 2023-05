Klaassen komt met verklaring voor slechte opbouw: 'Voetballen is bijna onmogelijk op dit veld'

Davy Klaassen zag Ajax zondagmiddag vanaf de bank moeite hebben om de opbouw op een goede manier te verzorgen tegen FC Twente, maar had daar een duidelijke reden voor. De ervaren middenvelder is van mening dat het heel lastig is om op het veld in de Grolsch Veste goed voetbal te spelen.

"We probeerden op te bouwen, alleen het veld is natuurlijk heel slecht", zegt Klaassen na afloop van het duel tegenover ESPN-verslaggever Pascal Kamperman. "Het liep niet, dus dan moet je eigenlijk wat eerder de lange bal spelen. Voetballen is bijna onmogelijk op dit veld en daarom kwamen we ook een paar keer in de problemen", is de verklaring van de middenvelder voor de stroeve opbouw van de Amsterdammers.

"We zijn teleurgesteld over hoe het is gelopen en wij het allemaal hebben laten gebeuren", blikt Klaassen al kort terug op het seizoen. "Het moet beter volgend jaar, dit is Ajax-onwaardig. Het is niet een ding dat niet klopt. Ik denk dat we met z'n allen moeten gaan kijken hoe we volgend jaar een beter seizoen moeten gaan hebben", besluit de dertigjarige middenvelder.