Ajax gaat niet met knikkende knieën naar Rotterdam: ‘Maar er moeten heel veel dingen beter’

Wat had Ajax zich zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles graag hersteld van de nederlaag tegen Feyenoord. Maar voor de vierde keer op rij konden de Amsterdammers niet winnen van de ploeg uit Deventer. Het zelfvertrouwen heeft daardoor opnieuw een flinke knauw gekregen. En dan staat woensdagavond ook nog de bekerkraker tegen Feyenoord op het programma.

Het moet een vreemde gewaarwording zijn voor de meegereisde Ajax-supporters uit Amsterdam, zondagmiddag iets voor half drie in Deventer. Een ietwat gênante zelfs. Het laatste fluitsignaal heeft nog maar net geklonken of de aanhang van Go Ahead Eagles begint luidkeels de voor Ajax pijnlijke woorden ‘helemaal niets in Amsterdam’ te zingen. De afgelopen jaren ging bijna alles wat er te winnen viel naar Amsterdam. Nu dreigt de ploeg van trainer John Heitinga over een paar weken met lege handen te staan.

Na de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de kansloze campagnes in de Champions League en Europa League en het puntenverlies tegen Feyenoord én Go Ahead Eagles lijkt alleen het bekertoernooi het seizoen van Ajax nog een beetje kleur te kunnen geven. In de Eredivisie kan enkel een wonder de Amsterdammers nog aan een titel helpen. “Wij zullen van wedstrijd tot wedstrijd blijven gaan. Maar als we naar het programma kijken en gezien het feit dat we vandaag (zondag, red.) puntenverlies hebben geleden, dan weten we dat het heel moeilijk gaat worden”, zegt Heitinga na afloop op de persconferentie.

Groot verschil tussen eerste en tweede helft

Het is al weer ruim twee maanden geleden dat Heitinga het stokje overnam van Alfred Schreuder. Hij kende een goede start als hoofdtrainer van Ajax. Twee weken geleden hadden Heitinga en zijn ploeg de koppositie kunnen overnemen van Feyenoord, maar ondanks een 2-1 voorsprong bij rust trokken de Rotterdammers aan het langste eind. Op bezoek bij Go Ahead Eagles krijgt Ajax de mogelijkheden om zich te herstellen van de domper in De Klassieker, maar doelpunten blijven uit. “Dat de keeper wordt verkozen tot Man of the Match zegt vaak voldoende”, stelt Heitinga. “Maar in de tweede helft creëren we niet de kansen die we willen creëren. Je probeert te wisselen om te winnen, maar het eindresultaat is teleurstellend. We moeten hier gewoon winnen.”

In de eerste helft laat Ajax bij vlagen prima voetbal zien. De Amsterdammers spelen zich geregeld eenvoudig onder de druk van Go Ahead Eagles uit en krijgen via Davy Klaassen en Brian Brobbey kansen om de score te openen. Maar in de tweede helft zijn de Amsterdamse mogelijkheden op één hand te tellen. Evenals twee weken geleden is het verschil tussen de eerste en tweede helft van Ajax groot. “Ik denk dat wij tegen Feyenoord in de eerste helft op basis van arbeid en instelling de wedstrijd kantelen”, reageert Heitinga op een vraag van FCUpdate.nl. “Het was geen hele goede wedstrijd van ons, maar ik ben het met je eens. Er zijn heel vaak goede eerste en mindere tweede helften. Dat is ook iets waar wij naar kijken.”

Dramatische reeks tegen Go Ahead Eagles

Daar moeten de invallers een ‘belangrijke rol’ in spelen, stelt Heitinga. In Deventer is het aan Owen Wijndal en Steven Bergwijn om het verschil te maken. Francisco Conceição en Lorenzo Lucca maken ook nog even hun opwachting, maar zij moeten het doen met slechts een paar minuten. Wijndal en Bergwijn zorgen echter niet voor de gewenste impulsen. Ajax blijft steken op een 0-0 gelijkspel, de vierde keer op rij dat het niet weet te winnen van de Eagles. “We hebben wel benoemd dat Go Ahead zeker de laatste jaren lastig is geweest voor ons”, zegt Klaassen. “In de thuiswedstrijden kregen we veel kansen. Toen lag het naar mijn mening niet zozeer aan het veldspel.”

Tijdens deze editie creëert Ajax, op een afstandsschot van Klaassen na, een helft lang niets en is ook het veldspel ondermaats. Waar de Amsterdammers juist vertrouwen willen tanken voor het komende treffen met Feyenoord in de halve finale van de KNVB Beker, incasseren ze een nieuwe dreun. “Ik ga nooit ergens met knikkende knieën heen. We willen gewoon naar de finale en daarvoor zullen we woensdag moeten winnen”, blijft Klaassen vastberaden. Maar bij Heitinga heeft de bravoure - die er twee weken geleden nog wel was - plaatsgemaakt voor meer realistische woorden. “Er moet een aantal dingen veel beter. Feyenoord is een sterk collectief, gewoon een hele goede ploeg. Ze staan niet voor niks bovenaan, ze spelen in Europa. Wij zullen echt heel goed moeten zijn, willen wij winnen in De Kuip.”