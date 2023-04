Ajax incasseert in Deventer nieuwe dreun: Feyenoord kan verder uitlopen

Ajax is er niet in geslaagd de zure nasmaak van de verloren Klassieker tegen Feyenoord van zich af te spelen. De Amsterdammers kwamen zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Daardoor kan Feyenoord de voorsprong op de rivaal vergroten tot acht punten.

In de aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord sprak Ajax vol bravoure, maar bleef het ondanks een 2-1 voorsprong bij rust uiteindelijk met lege handen achter. De Ajacieden zullen voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles wat meer op hun hoede zijn geweest. De Deventenaren groeiden in de voorbije jaren immers uit tot een serieuze angstgegner van de recordkampioen. Vorig seizoen eindigde het treffen in Deventer in een 2-1 zege voor de thuisploeg, terwijl Ajax eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA nog genoegen moest nemen met een 1-1 gelijkspel.

John Heitinga had zijn ploeg op meerdere posities gewijzigd. Calvin Bassey, Owen Wijndal en Steven Bergwijn hadden tegen Feyenoord allemaal nog een basisplaats, maar moesten in Deventer genoegen nemen met een reserverol. Bergwijn was niet fit genoeg om te starten, terwijl Bassey en Wijndal simpelweg werden geslachtofferd. Heitinga koos voor Youri Baas, Davy Klaassen én Brian Brobbey, die het dus eindelijk weer een keer vanaf het begin mocht laten zien. Dat lukte Brobbey in de eerste helft alleraardigst. De jonge en sterke spits voelde zich waarschijnlijk als een vis in het water, want Go Ahead Eagles gooide vol de beuk erin.

Kansen over en weer, Brobbey laat zich zien

Brobbey was aanspeelbaar, balvast en daarmee zorgde hij na vier minuten ook voor het eerste Amsterdamse gevaar. Hij legde de bal terug op Klaassen, maar zijn inzet ging via een tegenstander naast. Na een fijne steekpass van Kenneth Taylor leek Ajax via opnieuw Brobbey op weg naar de volgende kans, maar ditmaal was Jelle de Lange goed bij de les. De Lange - die een groot deel van zijn opleiding in Amsterdam genoot - was na twintig minuten weer een sta in de weg voor Brobbey. De aanvaller maakte goed gebruik van zijn lichaam en draaide zo weg bij zijn tegenstander, maar zijn inzet werd gepakt door De Lange.

Het zal Heitinga tot tevredenheid hebben gestemd dat zijn ploeg in de eerste helft meerdere serieuze mogelijkheden wist te creëren, maar de organisatie bij balverlies blijft een probleem. Zeker als een van de middenvelders de bal verliest. De bedenkelijke eer was na een kwartier spelen voor Steven Berghuis, die de bal zomaar in de voeten van een tegenstander schoof. Isac Lidberg werd vervolgens weggestuurd en hij vond de vrijstaande Willum Willumsson, maar hij kreeg de bal niet voorbij Geronimo Rulli.

Zo zagen we in de eerste helft mogelijkheden voor beide doelen, maar werden de aanwezigen in de Adelaarshorst niet getrakteerd op een doelpunt. Daar dacht Mohammed Kudus heel even anders over, toen hij op aangeven van Berghuis de bal tegen de touwen kopte. Maar de grensrechter toonde zich resoluut: buitenspel. Op de perstribune werd na het zien van de herhaling geroepen dat het tóch een doelpunt was, maar ook de VAR kon Ajax en de meegereisde supporters niet laten juichen.

Matige tweede helft

‘Ga staan als je voor Eagles bent’, klonk het na een uur spelen in de Adelaarshorst. Het eerste kwartier van de tweede helft had zich voornamelijk afgespeeld op de helft van Go Ahead Eagles en dat was voor de aanhang reden om de support wat op te schroeven. Maar het thuispubliek zag dat Ajax in de tweede helft een stuk minder gevaarlijk was. Brobbey leek op weg naar een kans, maar hij werd keurig afgestopt door Jamal Amofa.

Het duurde tot diep in de tweede helft voordat doelman De Lange weer een keer aan het werk werd gezet. Hij redde uitstekend op een geplaatst schot van Klaassen van buiten de zestien. Kort daarvoor had Heitinga met Wijndal en Bergwijn twee verse krachten binnen de lijnen gebracht. Maar hun invalbeurt sorteerde niet in het gewenste effect. Het was bomvol in de Deventer zestien. Ook de pingelende Bergwijn en de boomlange Lorenzo Lucca konden geen gaatje vinden. Ajax bleef steken op 0-0 en lijkt de titel nu toch echt definitief te kunnen vergeten.