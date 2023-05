Koeman houdt Berghuis en Cillessen buiten Oranje-selectie voor Nations League

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Final Four van de Nations League is bekend. Ronald Koeman onthulde twee weken geleden de voorselectie en heeft de groep nu teruggebracht tot 26 spelers. Onder meer Jasper Cillessen en Steven Berghuis zijn gepasseerd, terwijl Tijjani Reijnders wel is opgeroepen.

De 24-jarige middenvelder van AZ heeft een sterk seizoen achter de rug en wordt daar nu voor beloond door Koeman. Andries Noppert, die afgelopen weekend na vier maanden blessureleed zijn rentree maakte en niet tot de voorlopige selectie behoorde, is eveneens opgenomen in de Oranje-selectie. Naast Berghuis en Cillessen zijn ten opzichte van de voorselectie ook Bart Verbruggen, Kenny Tete, Stefan de Vrij, Davy Klaassen en Brian Brobbey afgevallen.

"Deze finaleronde van de Nations League is een kleine eindronde. En zo benaderen wij hem ook. We moeten dus rekening houden met blessures en afvallers. Omdat we aan het einde van het seizoen zitten, is het lastig om spelers last-minute op te roepen. Daarom hebben we ervoor gekozen om 26 spelers uit te nodigen. Dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele personele problemen op te vangen", licht Koeman zijn selectie toe.

Het Nederlands elftal speelt volgende maand de finaleronde van de Nations League. Op woensdag 14 juni wordt er in De Kuip tegen Kroatië gestreden om een plek in de finale. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië. De finale en de troostfinale worden op zondag 18 juni gespeeld.