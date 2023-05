Koeman komt met advies voor Slot: 'Denk er twee keer over na'

Ronald Koeman denkt dat het voor Arne Slot niet per se een goed moment is om te vertrekken bij Feyenoord. De bondscoach werd gevraagd naar de toekomst van de succescoach van de Rotterdammers, maar gaf hem de tip mee om goed na te denken over wat hij heeft in De Kuip. “Denk er in elk geval twee keer over na.”

“Je realiseert je soms te weinig als je ergens bent, wat je in handen had”, vertelt Koeman bij ESPN over de keuze die Slot moet gaan maken in de komende maanden. “Je moet altijd goed nadenken. Zeker als je nadenkt hoe geweldig hij het doet. Ze gaan de Champions League-in. Pak vast wat je hebt. Dat heb ik gewoon te weinig gedaan op de moment dat ik ergens was.”

Artikel gaat verder onder video

Koeman weet uit ervaring dat het snel kan veranderen in het leven van een trainer. “Het trainersvak is op en af. Soms waardeer je te weinig wat je hebt. Slot is geliefd bij het publiek, de spelers”, zei de bondscoach, die daarmee concludeerde dat het niet per se goed is voor hem om te vertrekken bij Feyenoord. “Denk daar in elk geval twee keer over na.”

Lees ook: Kampioenenmaker Slot: ‘Bondscoach van het Nederlands elftal gaat hij gewoon worden. Dat heb ik altijd al gezegd’

Koeman had in de reclamebreak laten vallen dat hij er zo over dacht en kreeg dat door Hans Kraaij jr. vervolgens voor zijn voeten gegooid in de uitzending. “Je kunt ook niets meer zeggen", glimlachte Koeman. "Maar zeker als je langer trainer bent en je kijkt terug: soms waardeer je het op het moment zelf te weinig als je ergens bent. Een voorbeeld: ik zat twee jaar bij Southampton en had een contract voor drie jaar. Toen vertrok ik naar Everton, terwijl ik zo’n geweldige tijd had bij Southampton. Dat realiseer je je nu pas als je terugkijkt.”