Kampioenenmaker Slot: ‘Bondscoach van het Nederlands elftal gaat hij gewoon worden. Dat heb ik altijd al gezegd’

Arne Slot is bij Feyenoord uitgegroeid tot een een van de beste Nederlandse trainers en geniet ook veel interesse vanuit het buitenland, als speler bereikte de toenmalig middenvelder nooit de absolute top. De absolute winnaarsmentaliteit ontbrak als speler weleens. Wel was de voormalig speler van onder meer PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam niet op zijn mondje gevallen, vinden zijn oud-trainer Ton Lokhoff en oud-medespeler en zijn (mede)assistent bij SC Cambuur Jan Bruin. In gesprek met FCUpdate.nl schetsen zij een beeld van de Rotterdamse kampioenenmaker, die vermoedelijk vandaag de landstitel pakt met Feyenoord.

Bruin voetbalde tussen 1996 en 1998 bij PEC Zwolle, wat toen nog FC Zwolle heette, samen met Arne Slot. “Arne kwam toen net als jongetje binnen”, zegt de oud-spits. “Negen jaar jonger dan ik, geloof ik. Hij was in ieder geval heel jong. Ik kwam toen bij Zwolle als nieuwe spits en toen heb ik met hem samengewerkt. Toen kwam hij als beginnend speler erbij onder Piet Schrijvers.”

Niet op z'n mondje gevallen

Ondanks de jonge leeftijd merkte Bruin al gauw dat Slot niet het kaas van zijn brood liet eten en zich gelijk liet gelden. “Op het moment dat hij begon te voetballen en bij ons in het team kwam, dacht ik gelijk: 'zo, deze jongen is een slimme en prima middenvelder, wil liever aanvallend spelen dan verdedigend.' Arne was echt een intelligente speler. Hij was duidelijk niet op z’n mondje gevallen, durfde al vrij snel te coachen, te spreken en te praten. Ik zag meteen dat hij een speler was met meer bravoure in z’n doen en laten dan sommige andere jeugdspelers.”

Ton Lokhoff werkte samen met Slot in van 2002 tot en met 2005. Het eerste jaar was de Bredanaar nog assistent onder Henk ten Cate, maar die vertrok naar FC Barcelona en dus kwam zijn plaatsje vrij als hoofdcoach van NAC Breda. Ook Lokhoff merkte dat Slot geen moeite had om zijn mond open te trekken. “Wat er in de kleedkamer gebeurt, weet je niet altijd, maar Arne was wel aanwezig op een rustige manier. Hij liet wel van zich horen, ook in de besprekingen. Hij gaf altijd wel zijn mening.”

Trainerschap

Slot liet zich al op jonge leeftijd gelden, maar Lokhoff vond het nog te vroeg om te zeggen dat de geboren Bergentheimer trainer zou worden. “Tuurlijk niet”, zegt de huidige assistent-trainer van NAC resoluut. “Hij was wel begaan met voetbal en hij was een behoorlijke speler. Alleen kun je op dat moment nog niet zo goed weten dat hij trainer gaat worden. We hadden Arne Slot, Alfred Schreuder en nog meer van dat soort jongens. Je wist wel dat het hele serieuze jongens waren, die ook heel serieus met hun vak bezig waren. Het zou nu makkelijk zijn om te zeggen dat ik al wist dat hij toen een trainer zou worden, maar dat kan ik niet.”

Daar denkt Bruin anders over, want hij zag al wel dat Slot niet alleen als speler in de voetballerij actief zou blijven. “Tactisch snapte hij het spelletje, maar ook bij het aansturen van andere spelers zag je al vrij snel dat hij een hele slimme speler was. Dat is hij ook als trainer. Dat was voor mij in ieder geval al vrij snel zichtbaar. Ik denk dat de meeste mensen die met hem gevoetbald hebben dat aan hem herkennen. Je had van die jongens, die waren niet de allersnelste, maar wel heel slim en zagen het spelletje. Daar was Arne zeker één van.”

Verschil trainer en speler

Als trainer haalt Slot tot nu toe al veel meer uit zijn carrière. Verschillen zijn er dan ook te zien. “Als speler vond ik wel eens zo van: weet je wel wat de stand is? Hij voetbalt wel lekker, maar je miste af en toe wel de absolute winnaarsmentaliteit. Hij voetbalde zo makkelijk”, zegt Bruin. “Als trainer heb ik wel het idee dat hij een absolute winnaar is en wedstrijden absoluut wil winnen. Dat eist hij ook van zijn team door de manier van trainen, besprekingen en coaching tijdens de wedstrijd. Het verschil zit hem in dat hij als trainer er meer wil uithalen dan hij als speler gedaan heeft.” Bruin kan het weten, want hij heeft Slot ook als trainer meegemaakt bij Cambuur. Eerst waren ze allebei assistent en later was de oud-spits de assistent van de huidige oefenmeester bij Feyenoord.

Lokhoff vindt dat Slot als mens in ieder geval niet is veranderd sinds hij trainer is geworden. “Hij is nog precies hetzelfde. Als we elkaar tegenkomen, kletsen we even over het verleden, over het nu en over de toekomst. De laatste keer dat we elkaar zagen, was tegen Feyenoord in de voorbereiding van afgelopen zomer. Dat was gewoon heel warm en heel leuk. Dat was aan het begin van het seizoen, dus wij wisten ook niet precies wat we van Feyenoord moesten verwachten. Het was heel erg open en daar hou ik van. Zo ben ik zelf ook.”

Overstap

Door het aanstaande kampioenschap met Feyenoord is er veel interesse voor Slot. Beide oud-collega's durven geen club aan te wijzen waar de oefenmeester heen zou kunnen gaan in deze zomer. “Ik geloof dat Arne verstandig genoeg is om die keuze zelf te maken”, stelt Lokhoff. “Dat hij een keer naar het buitenland gaat, daar ben ik wel zeker van.”

Bruin durft zijn vingers ook nog niet branden aan de keuze van Slot. “Zijn route durf ik niet te voorspellen, want hij haalt ook wel spelers op die hij zelf graag wil hebben. Daar heeft hij een gevoel bij, dus ik durf niet mijn hand in het vuur te steken dat hij blijft, maar ook niet dat hij weggaat.” Wel wil Bruin nog iets kwijt over de verdere toekomst. “De route daarna denk ik wel te weten. Hij gaat straks in ieder geval naar een mooie buitenlandse club en op den duur ook nog wel naar een Nederlandse topclub, maar dat komt later. Bondscoach van het Nederlands elftal gaat hij gewoon worden. Dat heb ik altijd al gezegd.”