Ajax krijgt slecht nieuws van zaakwaarnemer begeerde Kudus

Mohammed Kudus speelt zondag tegen FC Twente misschien wel zijn laatste wedstrijd in het shirt van Ajax. Zijn zaakwaarnemer Jennifer Mendelewitsch bevestigt de interesse van vele clubs en denkt dat het voor de Ghanees het juiste moment is om te vertrekken.

Vorige zomer wilde Kudus ook al vertrekken, maar toen hield Ajax hem nog aan zijn contract. “Ik denk dat het voor zowel Ajax als voor Mohammed het beste is dat hij nu een transfer maakt. Dit is het goede moment”, zegt Mendelewitsch tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Ajax wil de speler nog niet kwijt en probeert dan ook alles om Kudus langer te binden aan de club. “Hij heeft een voorstel om zijn contract tot de zomer van 2026 te verlengen naast zich neergelegd”, meldt de zaakwaarnemer.

Kudus wordt in Engeland aan veel clubs gelinkt. Zo zouden Arsenal, Manchester United en Newcastle United interesse hebben in de international van Ghana. Mendelewitsch wil de namen van de clubs niet bevestigen en ook over de transfersom, naar verluidt 45 miljoen euro, wil ze niks zeggen. “Wat ik wel kan zeggen, is dat er na het WK en dit seizoen heel veel belangstelling is voor Kudus.”