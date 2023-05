LaLiga komt in actie na ongeregeldheden bij Espanyol: deze ‘fan’ kan het voorlopig schudden

Het thuisduel met FC Barcelona van zondagavond werd er voor Espanyol eentje om heel snel te vergeten. Niet alleen omdat de grote rivaal met duidelijke cijfers won en zich daardoor kroonde tot kampioen van Spanje. Ook vanwege de veldbestorming na het laatste fluitsignaal. Tientallen ‘fans’ van de thuisclub bestormden het veld terwijl de Barcelona-spelers feestvierden. LaLiga heeft in een statement duidelijk gemaakt dat het actie gaat ondernemen.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen Espanyol en FC Barcelona werd er verwacht dat het een heet avondje zou gaan worden. Het eerste treffen dit seizoen ging er immers stevig aan toe en er stond zondagavond nogal wat op het spel. FC Barcelona kon kampioen worden, terwijl Espanyol in een hevige degradatiestrijd is verwikkeld. De bezoekers waren echter veel te sterk voor de thuisploeg, waardoor de spanning al vroeg uit de wedstrijd was en er eigenlijk geen moment sprake was van een vijandige sfeer. Maar dat was na het laatste fluitsignaal dus wel anders.

Tientallen ‘supporters’ van Espanyol bestormden het veld op het moment dat de spelers van FC Barcelona een feestje aan het vieren waren. Zij konden net op tijd de catacomben in rennen. Op het veld bleef het echter nog wel even onrustig. LaLiga, de competitieorganisator, heeft ongetwijfeld met stomme verbazing naar de ontwikkelingen zitten kijken. Het heeft maandagochtend middels een statement bekendgemaakt dat het in samenwerking met Espanyol alle verantwoordelijken gaat opsporen, in de hoop te voorkomen dat zij volgende week gewoon weer plaatsnemen op de tribune.

LaLiga laat weten dat het alle beelden van de ‘invasie’ heeft geanalyseerd. Dat betekent slecht nieuws voor velen, want op de beelden zijn veel supporters van Espanyol duidelijk zichtbaar. Dat geldt ook voor de jongeman op onderstaande video, die het blijkbaar nodig vond om niet alleen het veld te betreden, maar ook een camera omver te werpen.