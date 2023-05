Les blijkt nog niet geleerd: De Graafschap - MVV al vroeg stil door gegooide bekers

De wedstrijd tussen De Graafschap en MVV Maastricht is vrijdagavond tijdelijk onderbroken door scheidsrechter Ingmar Oostrom. De arbiter van dienst zag dat er na een doelpunt van MVV'er Thomas van Bommel met bekers werd gegooid op De Vijverberg. Daarop besloot Oostrom, volgens de nieuwe regels van de KNVB, dat het duel tijdelijk niet door kon gaan.

Het treffen tussen De Graafschap en MVV begon vrijdag al later omdat de bezoekers in de file stonden. De Graafschap nam een vroege voorsprong via Devin Haen, maar MVV kwam vervolgens dankzij Van Bommel op gelijke hoogte. Hij vierde dat voor het uitvak, waaruit volgens de thuisploeg bekers werden gegooid. Daarop kon Oostrom niks anders dan staken.