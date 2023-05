Liverpool bevestigt vertrek viertal: 139 miljoen euro aan aankopen gaat transfervrij weg

Roberto Firmino, Naby Keïta, James Milner en Alex Oxlade-Chamberlain gaan Liverpool in de zomer verlaten. Het viertal heeft een aflopend contract, dat niet wordt verlengd. Daardoor kunnen zij transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Rond de wedstrijd tegen Aston Villa van zaterdag, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, zet Liverpool het viertal in het zonnetje. De spelers zullen dan bedankt worden voor hun bewezen diensten en afscheid kunnen nemen van het thuispubliek. Liverpool spreekt in het persbericht ook zijn dank uit voor de bijdragen van de spelers.

Firmino, dit seizoen goed voor 9 doelpunten en 4 assists in 23 Premier League-duels, werd in 2015 voor 41 miljoen euro overgenomen van TSG Hoffenheim. Hij speelde in totaal 360 officiële wedstrijden voor Liverpool (109 goals, 79 assists). Keïta kwam in 2018 voor 60 miljoen euro over van RB Leipzig en droeg sindsdien 129 keer het shirt van Liverpool (11 goals, 7 assists).

De 37-jarige Milner lijkt nog een toekomst te hebben in het voetbal: volgens de Daily Mail is Brighton & Hove Albion de belangrijkste gegadigde om de middenvelder over te nemen. Leeds United geldt ook als kandidaat, indien het in de Premier League kan blijven. Milner kwam in 2015 transfervrij over van Manchester City en speelde 330 officiële wedstrijden voor the Reds (26 goals, 46 assists). Oxlade-Chamberlain, in 2017 voor 38 miljoen euro overgenomen van Arsenal, kwam tot 146 officiële optredens (18 goals, 15 assists).